Atletico Madrid'in 17 yaşındaki kalecisi Mert Demirci: İdolüm Jan Oblak

17 yaşındaki Hollandalı kaleci Mert Demirci, Atletico Madrid'e katıldı ve Jan Oblak'ın izinden gitmek istiyor.

17 yaşındaki kaleci Mert Demirci, La Liga'da şampiyonluk mücadelesi veren Atletico Madrid'in altyapısına katıldı.

Genç kaleci düzenli olarak A takım ile antrenman yaptığı Valencia altyapısından başkent ekibinin yolunu tuttu.

Şimdilik Atletico Madrid'in U-19 takımında oynasa da hedefleri oldukça büyük.

Voetbalzone'a konuşan Mert Demirci, İspanyol devine katıldığına kendisi de hala inanamıyor.

Mert Demirci ne söyledi?

İdolü Jan Oblak'ın forma giydiği Atletico Madrid'den telefon aldığında şaşırdığını söyleyen Mert Demirci, "Vay be, evet. Hala inanamıyorum" diyor.

"Menajerim beni aradı ve çok şaşırdım. Sadece titriyordum, gerçekten şoktaydım. O andan sonra her şey çok hızlı gelişti."

"İki yıl boyunca Valencia'da şansımı deneyeceğimi düşündüm ancak Atletico'dan teklif geldiğinde tereddüt bile etmedim."

"Valencia'da harika arkadaşlar edindim ve çok iyi zaman geçirdim ancak Atletico'da kendimi daha hızlı geliştirebileceğimi düşünüyorum."

Ailesi Madrid'de yaşayan Mert Demirci özellikle annesi Monique'in bu durumdan oldukça mutlu olduğunu dile getiriyor.

"Bunu duyduğunda çok mutlu oldu. Aynı zaman da arkadaşlarım da öyle. Herkes artık büyük kulüplerde oynayabileceğimi düşünüyor."

Atletico Madrid'in U-19 takımında kaleci Antonio Gomis ile rekabet etmesi gerekecek ancak Mert Demirci amacının olabildiğince çok forma giymek olduğunu söylüyor.

"Çok iyi bir kaleci ama maçlara çıkabileceğimi düşünüyorum. Gittikçe daha iyi hale geliyorum bu yüzden sezon sonunda durumun nasıl olduğunu göreceğiz. Amacım olabildiğince çok forma giymek."

Mert Demirci, Atletico Madrid'de antrenmanların daha ağır olduğunu vurguluyor.

"Çok şey öğreniyorum. Antrenmanlar Valencia'dayken olduğundan daha ağır. Yakında Atletico Madrid için oynamayı umuyorum ama bu şansı kendim yaratmalıyım."

"Bu yüzden önce kendimi altyapıda kanıtlamalıyım ve sonra neler olacağını göreceğiz.

"Fernando Torres gerçekten iyi oynadığımı söyledi"

Atletico Madrid B takımında yardımcı antrenör olarak görev yapan Fernando Torres de Mert Demirci'ye cesaret vermiş.

"Atletico ile ilk maçımın ardından gerçekten iyi oynadığımı söylemek için yanıma geldi. Bence böyle bir ismin bana bunu söylemesi büyük bir onur, çünkü o her şeyi başardı ve buradaki futbolcular için harika bir örnek."

Demirci'nin uzun yıllardır idolü ise Jan Oblak.

"Muhtemelen dünyadaki en iyi kaleci ve boyuna rağmen çok iyi refleksleri var."

"Umarım kendimi geliştirmeye devam ederim ve A takıma adım atarım."

Mert Demirci'nin milli takım tercihi

Annesi Hollandalı olan Mert Demirci milli takım tercihini de annesinin ülkesinden yana kullanmış ancak İspanya ile oynama şansı da var.

"İspanyol federasyonu beni isterse seçim daha zor olurdu ama şu anlık öyle olmadı. İş o noktaya gelirse tavsiyeleri için ailemle bu konuyu görüşeceğim. Hollanda ile kendimi iyi hissediyorum."

Mert Demirci kimdir?

2019-20 sezonunda Valencia U-18 takımıyla oynamaya başlayan Mert Demirci, Valencia U-19 takımıyla da oynamasının ardından Atletico Madrid altyapısına geçiş yaptı.

2003 doğumlu Mert Demirci Nijmeijer, Hollanda uyruklu.

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