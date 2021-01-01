Joshua Kimmich: Dünya Kupası'nı boykot etmek için geç kaldık

Bayern Münih'in yıldızı Joshua Kimmich milli maçlara "İnsan Hakları" yazılı tişörtlerle çıkmak için geç kaldıklarını söylüyor.

2022 Dünya Kupası eleme maçları protestolarla başladı. Norveç ve Almanya milli takımlarının oyuncuları marş seremonilerine "İnsan Hakları" yazılı tişörtlerle çıkarak son dönemde Katar'da yaşanan göçmen işçilerin ölümlerine dikkat çekmeye çalışıyor.

The Guardian , şubat ayında yayımladığı raporla Katar'da, ülkenin Dünya Kupası'na ev sahipliği yapma hakkı kazandığı aralık 2010’dan bu yana Hindistan, Pakistan, Nepal, Bangladeş ve Sri Lankalı 6 bin 500’ü aşkın göçmen işçinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Yayımlanan raporun ardından Norveç'te aralarında Tromso, Rosenborg, Valerenga, Brann'ın da olduğu kulüpler futbol federasyonuna Katar 2022'nin boykot edilmesi çağrısı yaptı.

Özellikle Katar'ın Paris Saint-Germain ve Bayern Münih aracılığıyla nüfuz sahibi olduğu Fransa ve Almanya da bu tartışmalara katıldı.

Bayern Münih'in yıldızı Joshua Kimmich de Dünya Kupası'nı boykot etmek için geç kaldıklarını söylüyor.

Joshua Kimmich ne söyledi?

Reuters 'a konuşan Joshua Kimmich, "Futbolcular olarak belirli bir sorumluluğumuz var" diyor.

"Dünya Kupası'nı boykot etmek için 10 yıl geç kaldığımızı düşünüyorum."

"Birkaç yıl önce boykot etmeyi düşünmeliydik. Şimdi bu fırsattan yararlanmalı ve farkındalık yaratmalıyız."

"Ancak bu yalnızca futbolculara bağlı değil. Birlikte hareket etmeliyiz."

"Futbolcular olarak bir şeyler hakkında konuşma sorumluluğumuz var. Bu konuyla ilgili olarak, spontane bir tişört aktivitesi yaptık."

"Futbolda, bazı şeyleri belirtme şansınız var ve bunu yapmaya devam etmeliyiz."

Katar ne söyledi?

Katar Dünya Kupası organizatörlerinden bir temsilci, "işçilerin sağlığı ve güvenliği konusunda her zaman şeffaf olduklarını" söyledi.

Temsilci, "Stadyumların inşaatı (stadyumların) 2014 yılında başladığından beri, işle ilgili üç ölüm meydana geldi, 35 ölüm ise iş haricinde." diyerek ekledi ve Katar'ın konuyla ilgilendiğini vurguladı.

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