Süper Lig'i bekleyen tehlike! Almanya ve İngiltere'yi katladık

Borç içindeki Süper Lig kulüpleri çareyi kiralık oyuncularda buldu. Bundesliga ve Premier Lig'in toplamını geride bıraktık.

HABER | Burak Özdemir @burakozdemr

Mali yönden darboğazda olan başta Süper Lig takımları çareyi kiralık oyuncularda buldu. Her ne kadar FIFA, kiralık oyuncular için 22 yaş ve üstü oyuncu sayısını 8 ile sınırlandırsa da Süper Lig tam bir kiralık oyuncu cennetine döndü. 2022-2023 sezonunda bir kulüp en fazla 6 oyuncu kiralayabilecek.

İngiltere ve Almanya'nın toplamından fazla oyuncu kiraladık

Dünyada en fazla takip edilen lig olan İngiltere Premier Ligi'nde mücadele eden 20 takımın kiralık olarak transfer ettiği oyuncu sayısı toplam 32. Bu rakam 18 takımlı Bundesliga'da ise 31...

Finansal açıdan birçok kulübün borç batağında olduğu Süper Lig'de ise Premier Lig ve Bundesliga'nın toplamından daha fazla kiralık oyuncu var. Süper Lig'de mücadele eden 21 takım toplamda 82 oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna kattı.

Finansal Fair-Play kıskacında da olan kulüplerimiz bazı oyuncuları da 'zorunlu satın alma' şartıyla kadrosuna kattı.

Süper Lig'de sadece bir takımın kadrosunda kiralık oyuncu bulunmuyor o da Antalyaspor... Alanyaspor ise Süper Lig'de kadrosunda en fazla kiralık oyuncu bulunduran takım konumunda. Akdeniz ekibinin kadrosunda 7 kiralık oyuncu var.

Spor Toto Süper Lig'de takım başına kiralık oyuncu ortalaması 3.9 oldu.

Süper Lig'in ilk 4 sırasında yer alan 4 büyüklerde, Galatasaray ve Beşiktaş kadrosunda 5'er kiralık oyuncu bulundururken, Trabzonspor ise 4 kiralık oyuncuya sahip. Sezonun transfer rekortmeni Fenerbahçe'nin kadrosundaki kiralık oyuncu sayısı ise 1 ancak o da zorunlu satın alma seçeneğiyle kiralanan Mbwana Samatta.

Premier Lig ve Bundesliga'da ise 5'er kulüp kadrosuna kiralık oyuncu katmayı tercih etmedi.

Kiralık oyuncu rekortmeni: Serie A

20 takımın mücadele ettiği İtalya Serie A kiralık oyuncu sayısında açık ara önde. Avrupa'nın 5 büyük liginden biri olan Serie A'da 106 oyuncu kiralık olarak transfer edildi. Takım başına ortalama 5.3 kiralık oyuncu demek.

Fransa Ligue 1 ve İspanya La Liga, kiralık oyuncu sayısında Süper Lig'in gerisinde kaldı. Ligue 1'de kiralık oyuncu sayısı 42, La Liga'da ise 56.

2022-23 sezonunda durum değişmek zorunda

FIFA'nın aldığı karara göre, kulüplerin kiralayacakları oyuncu sayısı 2022-2023 sezonunda 6'ya düşecek. İki kulüp arasında ise en fazla 3 oyuncunun kiralık olarak transfer edilmesine izin verilecek.