Erling Haaland'ın babası: Manchester United, Almanya'daki Dortmund gibi

Manchester United, Erling Haaland transferini listenin başında tutuyor. Peki Haaland'ın babası potansiyel transfer hakkında ne söyledi?

Erling Haaland ile sözleşme imzalamak için Manchester United, Manchester City ve Chelsea yarışta hazır bekliyor.

Premier Lig'in haricinde Real Madrid, Barcelona ve Bayern Münih de Norveçli yıldız için masada bekliyor.

Erling Haaland'ın babası Alf-Inge'nin futbolculuk kariyerinde Manchester City'de forma giymesi sebebiyle Norveçli yıldızın Manchester'ın Mavi tarafına daha yakın olduğu iddia edilmişti.

Ancak Alf-Inge, Manchester United'a sıcak bakıyor gibi görünüyor.

Erling Haaland'ın babası Ald-Inge ne söyledi?

Alf-Inge, Erling Haaland'a Ocak transfer döneminde gelen teklifler hakkında Sport1'e konuştu.

"Manchester United son dönemde büyük başarılar elde etti."

"Manchester United şimdi yeni bir planlama yapmaya çalışıyor. Ancak şu anda karşılaştırma yapmak doğru olmaz çünkü Erling, Dortmund'da oynuyor"

"City ile United, büyük ve muhteşem taraftara sahip iki geleneksel kulüp. Manchester United, Almanya'daki Dortmund gibi gurur verici bir kulüp."

Erling Haaland'ın bu sezon performansı

2000 doğumlu yıldız bu sezon Bundesliga'da 21 maça çıktı ve 21 gol, 4 asist kaydetti.

Erling Haaland'ın Şampiyonlar Ligi'nde ise bu sezon 10 golü var.

Haaland ayrıca Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda Borussia Dortmund'un Sevilla'yı deplasmanda 3-2 mağlup ettiği karşılaşmada 2 gol ve bir asistlik performans gösterdi ve Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk 13 maçında 17 gole imza atan ilk futbolcu oldu.

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