Atletico Madrid ve Arsenal, Inter’in golcüsünün peşinde

Forvet arayışlarını sürdüren Atletico Madrid ve Arsenal, Inter’in golcüsünü listeye aldı.

Geride bıraktığımız sezonu Serie A şampiyonu olarak tamamlayan Inter, maddi durumundan ötürü oyuncu satışı yapmak zorunda olduğunu açıklamıştı.

Bu konuda yaşanan anlaşmazlıklardan ötürü Antonio Conte ile yollarını ayıran Inter, göreve Simone Inzaghi getirmiş ve Achraf Hakimi’yi de 71 milyon euro karşılığında PSG’ye satmıştı.

Her ne kadar Inzaghi ve kulübün yöneticisi Marotta başka bir yıldız oyuncularını satmayacaklarını dile getirseler de, Arsenal’in yanı sıra Atletico Madrid de İtalyan ekibinin yıldız golcüsü Lautaro Martinez’i kadrosuna katmak istiyor.

Neler yaşandı?

Inter’le 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Arjantinli golcü, her ne kadar kulübüyle yeni sözleşme konusunda birtakım görüşmeler gerçekleştirse de henüz resmi bir anlaşmaya varamadı.

Ayrıca Calciomercato’nun haberine göre başarılı oyuncunun 111 milyon euro’luk serbest kalma bedeli, temmuz ayında sona erdi. Dolayısıyla Lautoro’nun 80-90 milyon euro bandında bir bonservis bedeli karşılığında transferi gerçekleşebilir.

Geride bıraktığımız sene adı Barcelona ile ciddi şekilde anılan Lautaro Martinez, Premier Lig ekibi Arsenal’dan ziyade Atletico Madrid’e gidip La Liga’da oynamaya sıcak bakıyor.

Buna karşın Arjantinli golcünün transferinde ısrarcı olan Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal, Alexandre Lacazette’i satmaya da olumlu yaklaşıyor.

Lautaro geçen sezon neler yaptı?

Inter’in şampiyonluğa ulaşan sezonunda ileri uçta Romelu Lukaku ile birlikte görev yapan Lautaro, Belçikalı yıldız ile durdurulması güç bir ikili oluşturmuştu.

2020-21 sezonunda Inter formasını tüm kulvarlarda 48 kez terleten 23 yaşındaki golcü, 19 kez rakip fileleri sarsarken 7 kez de arkadaşlarına gol pası verdi.

Daha fazla okuma