Atletico Madrid patronu Diego Simeone, Gerard Pique'nin Supercopa açıklamalarına şaşırmış görünmüyor.

İspanyol Futbol Federasyonu'nun yenilenen rekabette Real Madrid ve Barcelona'ya ihtiyacı olduğunu iddia etti.

Federasyon Başkanı Luis Rubiales ile Pique arasında sızdırılan bir konuşma, Supercopa'nın formatını değiştirmedeki rolünü ortaya çıkardı ve ortalığı karıştırdı.

Turnuva 2019'dan beri Suudi Arabistan'da düzenleniyor ve geleneksel olarak iki takımdan farklı olarak dört katılımcısı var.

Ne söylendi?

Simeone Salı günü gazetecilerin Pique'nin yorumları üzerine sorusu üzerine

"İlk olarak, son 10 yılda rekabet etmekten gurur duyduğumuz Betis, Sevilla, Villarreal, Real [Sociedad]... Aynı durumdalar." dedi

"Supercopa hakkında çıkan bilgilere bakıldığında, Madrid ve Barca'nın orada olması ekonomik olarak, teorik olarak İspanya Futbol Federasyonu daha fazla fayda sağlıyor. Gerçek buysa Barca ve Real onlar için orada olmalı.

Pique'nin rolü

El Confidencial tarafından yayınlanan ses kayıtları, Pique ve Kosmos şirketinin Supercopa'yı Suudi Arabistan'a taşıma kararının büyük bir parçası olduğunu ortaya koydu.

Kosmos'un anlaşmadan 24 milyon € (20 milyon £/26 milyon $) kazandığı da bildiriliyor, ancak Simeone oyuncunun davranışı hakkında yargıda bulunmakla ilgilenmedi.

Arjantinli, "Bu tür bir yoruma girmeyeceğim çünkü Pique çok zeki bir insan ve işi var. Herkesin bir futbolcu olarak çıkarları var ve o da Barcelona'da oynuyor" dedi.

"Evet, tekrar edeceğim, uygun bir yanıt gelmedikçe duyduklarımız, Barcelona ve Madrid'i orada istiyorlar, bunu anlamak zor değil."

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