Fenerbahçe'nin başarılı kalecisi Altay Bayındır'ın belgeseli çıktı: "Ben Böyleyim" nereden izlenebilir?

Fenerbahçe'nin 24 yaşındaki başarılı kalecisi Altay Bayındır'ın "Ben Böyleyim" adında bir belgeseli çıktı.

Bu sezon sakatlık geçiren ve ardından bir süre formasından uzak kalan Altay, sakatlığını atlatmasından sonra yeniden Sarı-Lacivertli formayı giydi ve taraftarların beğenisini kazandı.

Altay’ın olmadığı maçlarda sıkıntılı dönemler geçiren Fenerbahçe, başarılı eldivenin takıma yeniden katılmasıyla Süper Lig’de üst üste galibiyetler almaya başladı.

21 yaşındayken Ersun Yanal döneminde Fenerbahçe’ye transfer olan Altay Bayındır, geldiği günden bu yana takımın as kalecisi olarak görev yapıyor.

Başarılı performansını uzun yıllardır sürdüren 24 yaşındaki kalecinin, bilinmeyen yönlerini aydınlatmak için bir belgesel yapıldı.

Belgeselin içeriği ne?

Mantalite Originals'ın çıkardığı "Ben Böyleyim" isimli belgeselde Altay Bayındır; kendisini nasıl geliştirdiğini, hedeflerini ve bakış açısını anlattı.

12 dakika süren belgesel, "Evden Uzakta", "Seviyenin Yukarısı", "Aynaya Bakmak" ve "İnsan Yaptıklarıyla Anılır" isimli 4 bölümden oluşuyor.

Altay Bayındır, her bölümde yaşadıklarını ve düşündüklerini aktarıyor.

Sosyal medya hesabından belgeselini paylaşan Altay Bayındır, "Keyifle izlemeniz dileğiyle” notunu yazdı.

Fenerbahçe’nin başarılı file bekçisinin, saha içerisindeki duruşu saha dışına da yansıyor ve kendisini her anlamda geliştirmeye devam ediyor.

Altay, bu konuyla ilgili şu ifadeleri kullanıyor:

“Futbolda ilk paramı 16 yaşında kazandım.

“Bu parayı kendimi geliştirmek adına psikolojik destek almaya yatırdım. Akıl ve beyin sistemimi kontrol altına almak zorundaydım.”

Altay Bayındır’ın bu sezonki performansı

24 yaşındaki kaleci, Fenerbahçe formasını bu sezon toplamda 26 kez giydi.

31 kez topu ağlarında gören Altay; 8 maçta kalesini gole kapattı.

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