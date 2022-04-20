Newcastle United'ın yıldızı Allan Saint-Maximin'in kafa bandajı takması yasaklandı

Newcastle United'ın yıldızı Allan Saint Maximin, Pazar günü St. James' Park'ta 2-1'lik galibiyet sırasında caz figürlerinin olduğu bir kafa bandajı taktı.

Ancak 25 yaşındaki forvet, bu hareketiyle kıyafet kurallarını çiğnedi.

Ve şimdi The Sun'a göre Fransız yıldıza bandajı tekrar giyemeyeceği söylenecek.

Saint-Maximin'in Leicester'a karşı giydiği babdaj, genellikle kullandıklarından farklı.

Ancak, saç bandajları kurallara aykırı olmasa da, oyuncunun forması ile aynı renkte olmaları gerekir.

Geçmişte hem siyah hem de beyaz parçalar giydiği görüldü - ancak en son desenli olanı bu kurala uymuyor.

Allan Saint Maximin, kuralllara göre Newcastle United'ın forma renkkeri olan siyah beyaz bir bandaj takmalıydı.

Premier Lig, federasyonun kıyafet düzenlemelerine uymadığı gerekçesiyle kulübe bir yazı gönderecek.

Bu da Newcastle için bu özel kıyafeti tekrar giymesinin yasaklanacağı anlamına geliyor.

Küpeden ceza almıştı

Saint-Maximin daha önce bir maç sırasında 180 sterlinlik bir Gucci kafa bandı taktığında çok dikkat çekmişti.

Premier Lig sponsorluk düzenlemelerine zarar vermemek için üzerindeki markayı örtbas etmek zorunda kaldı.

Öyle ki takım arkadaşı Jonjo Shelvey daha önce yıldızın antrenmanda küpe taktığı için her gün 100 sterlin para cezasına çarptırılacağını açıklamıştı.

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