Atletico Madrid La Liga’da 4 maçtır kayıp: Diego Simeone dönemindeki en uzun mağlubiyet serisi

La Liga'da son şampiyon Atletico Madrid, sezona istediği gibi giriş yapamadı ve lider Real Madrid'in 17 puan gerisine düştü. 2021 yılını 5. sırada, Şampiyonlar Ligi potasının dışında, bitiren kırmızı beyazlı ekipte kötü gidişat sürüyor. Son 3 La Liga maçından yenilgi ile ayrılan Atletico Madrid, yeni yıl öncesi son maçında Granada karşısında henüz 2. dakikada Felix ile öne geçmesine rağmen karşılaşmayı 2-1 mağlup bitirdi ve yenilgi serisini 4 maça çıkardı. Bu, Diego Simeone'nin 10 yıllık Atletico Madrid'in başında teknik direktörlük kariyerindeki en uzun mağlubiyet serisi olarak öne çıkıyor.

İşte Atletico Madrid'in son 4 karşılaşması:

Atletico Madrid 1-2 Mallorca

Real Madrid 2-0 Atletico Madrid

Sevilla 2-1 Atletico Madrid

Granada 2-1 Atletico Madrid

Her zaman Diego Simeone önderliğinde savunma kimliğiyle öne çıkan Atletico Madrid'in, bu sezon kolay gol yemesi dikkat çekiyor. Simeone'nin ekibi, 18 maçta yediği 22 gol ile ilk 8 takım arasında, Barcelona ile birlikte, kalesinde en çok gol gören takım konumunda. Diego Simeone ne söyledi? Mağlubiyet serisi hakkında konuşan Arjantinli teknik direktör Simeone şunları söyledi: "En kötü anım mı? Takımımın zor durumda olduğunun farkındayım ancak bu kötü gidişatı toparlayacak oyuncu grubuna sahibim."

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