Norveçli yıldız Erling Haaland, Borussia Dortmund'dan ne kadar maaş istiyor?

Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund, hücum oyuncusu Erling Haaland'ın maaşını astronomik bir noktaya getirerek takımda kalmasını sağlayacak.

Norveçli futbolcu şu anda Alman kulübünden yılda 8 milyon euro kazanırken aldığı ücretin tam iki katına çıkmasını istiyor.

Bu ücret, Haaland'ı Borussia Dortmund’daki en fazla kazanan futbolcu yapacak. Böylece Norveçli yıldız, yılda 12 milyon euro kazanan takım kaptanı Marco Reus’tan bile daha fazla ücret alacak.

Ne söylendi?

Sport Bild’in haberine göre, takımda kalmak isteyen Haaland’ın maaş talebi 16 milyon euro olacak.

Real Madrid, Barcelona ve Manchester United’ın ilgilendiği Haaland’ın; bu ücreti alması halinde Borussia Dortmund’da kalabileceği iddia ediliyor.

Borussia Dortmund Sportif Direktörü Hans-Joachim Watzke geçtiğimiz günlerde Haaland ile ilgili yaptığı açıklamada şöyle konuşmuştu:

"Real Madrid; Haaland ile ilgileniyor, ancak biz de henüz ondan vazgeçmedik. Bizim de kendimize göre planlarımız var ve Haaland’a bu konuyla ilgili yeni bir teklif yapacağız.

"Tam olarak nasıl ücret artırımı yapacağımızı konuşmadık, ama şimdilik düşüncemiz 2.50 milyon euro civarında. Onu memnun edeceğimizi düşünüyorum.”

Haaland giderse Haller veya Schick gündemde

Norveçli futbolcunun takımdan ayrılması halinde Borussia Dortmund’un aklında iki isim var. Bunlardan birisi Ajax'ta bu sezon büyük bir çıkış yakalayan Sebastien Haller.

Hollanda ekibi, 27 yaşındaki oyuncusu için en az 40 milyon euro talep ediyor.

Alman ekibin planlamasındaki ikinci isim ise Bundesliga'nın ilk yarısında 14 lig maçında 16 gol atan Bayer Leverkusen’in forveti Patrik Schick.

Bayern Leverkusen'in, Çek oyuncusu için ne kadar ücret isteyeceği ise henüz bilinmiyor.

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