Xavi'nin en uzun gecesi: Sabah sekize kadar uyumadı

La Liga'da Sevilla'ya konuk olan Barcelona, 64. dakikada 10 kişi kalan rakibine üstünlük kurmayı başaramamış ve sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılmıştı.

AS'ta yer alan haber, Xavi'nin Sevilla maçı sonrasında neler yaşadığını adım adım gözler önüne serdi.

Kısa süre önce Barcelona'nın başına geçen Xavi, Sanchez Pizjuan Stadı'ndan karmaşık duygularla ayrıldı. Takımın sergilediği performans sayesinde gelecek için umutlanan Xavi, kaçan galibiyet ve zirveden iyice uzaklaşmaları nedeniyle hayal kırıklığı yaşadı.

Basın toplantısında o gece uykuya dalmakta zorlanacağını öngören Xavi, gerçekten de sabaha kadar gözünü kırpmadı.

Üçlü zirve

Covid-19 testi negatif çıkan Xavi, grip belirtileri göstermesine rağmen Sevilla karşısında soğuğa ve yağmura aldırmadan takımının başında yer almıştı.

Dönüş için uçağa binmeden önce takıma seslenen Xavi, "Taraftarların kırılan gururunu tamir ettiniz. Bu paha biçilemez" sözleriyle oyuncularını sergiledikleri futbol için tebrik etti.

Barcelona'ya dönüş yolunda başkan Joan Laporta, futbol direktörü Mateu Alemany ve Xavi arasında, takımın enine boyuna masaya yatırıldığı ve ara transfer hamlelerinin konuşulduğu mini bir zirve gerçekleşti.

Maçı yeniden izledi

Uçak sabaha karşı üç sularında Barcelona'ya ulaştı, Xavi evine adım attığında ise saatler dördü gösteriyordu. Genç teknik adam uyumak yerine maçı baştan sonra tekrar izlemeye karar verdi.

Xavi, Barcelona'nın Sevilla'ya sahada kurduğu üstünlüğe ve pozisyon alma konusunda sergilenen başarıya bir kez de ekran başında şahit oldu. Analizini bitirip yatağına yöneldiğinde ise cep telefonunun saati 7.50'yi gösteriyordu.

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