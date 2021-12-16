Atalanta'nın yıldızı Merih Demiral gözünü Serie A şampiyonluğuna dikti

Atalanta'da gösterdiği performansla takımının zirve mücadelesi vermesinde büyük rol oynayan milli futbolcu Merih Demiral, La Gazzetta dello Sport'a verdiği röportajda teknik direktörü Gian Piero Gasperini ile gerçekleştirdiği görüşmenin transferinde önemli rol oynadığını söyledi.

Merih şampiyonluk yarışı için de heyecanlı olduğunu belirtti.

Merih Demiral ne söyledi?

İtalya dışından da teklifler aldığını ama Atalanta'nın kendisi için önemli bir fırsat olduğunu belirten Merih, adaptasyon sürecinin kendisi açısından kolay geçmediği itirafında bulundu:

"Başlangıcın zor olduğunu kabul etmem gerekiyor. Daha önce alışık olduğum sistemlerden tamamen farklı bir düzende oynuyoruz.

"Her zaman ileriye bakmalı ve sürekli geriye doğru koşmaya hazır olmam gerekiyor. Elbette hepsinden önemlisi çok yoğun antrenmanlara kendinizi alıştırmalısınız ama bence benim özelliklerim için en uygun tarz bu.

"Hocamızın istediği futbola uygun oyunculardan oluşan, iyi bir takımız. Özel bir şey yapıp yapmadığımızı bilmiyorum ama Atalanta'ta oynarken her şeyin mümkün olabileceğini hissedebiliyorsunuz. Serie A şampiyonluğu için ise konuşmamayı tercih ederim.

"Atalanta ve Juventus birbirinde oldukça farklı iki takım. Burada daha önce hiç yapmadığım yoğunlukta antrenmanlar yapıyoruz. Ama kaliteden söz edeceksek iki takımın birbirine yakın olduğunu söylemem gerek.

"Juventus forması giydiğim dönemde Cristiano Ronaldo ile aramda özel bir bağ oluşmuştu. Onunla gerçekten çok yakınız. Sık sık konuşmaya devam ediyoruz. Tanıdığım en özel insanlardan biri.

Üçlü savunmaya alıştı

Bu sezon Atalanta formasıyla altısı Şampiyonlar Ligi, 12'si ise Serie A'da olmak üzere 18 maça çıkan Merih, teknik direktör Gasperini'nin vazgeçilmezleri arasında yer aldı.

23 yaşındaki stoper Atalanta'nın üçlü savunma sistemine kısa bir süre içerisinde adapte olurken, performansıyla da göz doldurmayı başardı.

Daha fazla okuma