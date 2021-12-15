Sergio Agüero, Premier Lig'de 28 maç gol atmasa bile zirvede

Yeni sezonda Manchester City'den Barcelona'ya transfer olan Sergio Agüero yeni kulübüne doyamadan kariyerini noktaladı.

Arjantinli yıldız, 30 Ekim'de Alaves ile oynadığı maçta kalp rahatsızlığı nedeniyle mücadeleyi yarıda bırakıp bir süre sahalardan uzak kaldı ve bugün düzenlediği basın toplantısıyla futbola veda etti.

Katalan devinden ve futboldan gözyaşlarıyla ayrılan Agüero kariyerinin en verimli dönemlerini Guardiola yönetimindeki Manchester City'de geçirmişti.

Sergio Agüero'dan muazzam istatistik

Opta istatistiklerine göre Sergio Agüero, Premier Lig'de 20 ve daha fazla gol atan futbolcular arasında en yüksek maç başına gol ortalamasına sahip.

Premier Lig'de her 108 dakikaya bir gol sığdıran Sergio Agüero, gol atmadan 2.520 dakika (28 maç) daha oynasa bile zirveyi elinde bulunduruyor.

2,520 - Sergio Agüero could play another 2,520 minutes of Premier League action without scoring (the equivalent to 28 full games), and he would still have the best minutes per goal ratio of any Premier League player (20+ goals). Stupendous. pic.twitter.com/47TbHNeGnl — OptaJoe (@OptaJoe) December 15, 2021

Agüero ne söyledi?

Camp Nou'da düzenlediği basın toplantısında futbola devam etmenin kendisi için risk teşkil edeceğinin altını çizen Agüero, futbolu bırakma kararı aldığını duyurdu:

"Bu basın toplantısı profesyonel futbol oynamayı bıraktığımı açıklamak için. Bu çok zor bir an.

"Aldığım karar sağlığım için ve sağlık ekibinin kararı doğrultusunda verildi. Oynamaya devam etmek için mümkün olan her şeyi yaptıktan sonra 10 gün önce bu kararı aldım.

"Kariyerimle gurur duyuyorum. Beş yaşında topa ilk dokunduğum andan bu yana hep profesyonel bir kariyer hayal etmiştim.

"18 yaşımda bana şans veren Atletico Madrid'e ve Manchester City'ye teşekkür etmek istiyorum.

"Herkes City hakkında hissettiklerimi ve bana orada ne kadar iyi davrandıklarını biliyor. Hayatımın bundan sonraki döneminde beni nelerin beklediğin bilmiyorum ama sahalardan başım dik ayrılıyorum.

"İnsanların beni sevdiğini biliyorum ve yaşadığım inanılmaz şeyleri hayatım boyuna hatırlayacağım.

Ne olmuştu?

Barcelona'nın Kasım ayında Alaves ile 1-1 berabere kaldığı maçta yaşadığı göğüs ağrısı nedeniyle hastaneye kaldırılan Agüero'nun kalp atışlarında düzensizlik tespit edilmişti.

Yıldız oyuncu oynamaya devam etseydi, EURO 2020'de Danimarka formasıyla kalp krizi geçiren Christian Eriksen'in yaşadığı sorun gibi bir riskle karşı karşıya kalabilirdi.