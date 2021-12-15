Miguel Crespo, Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü olması beklenen Bruno Pinheiro hakkında ne söylemişti?

Sergen Yalçın'la yollarını ayıran Beşiktaş'ın teknik direktör arayışında Bruno Pinheiro ismi öne çıkıyor.

7-8 kişilik bir liste hazırladıklarını söyleyen Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdürü Ceyhun Kazancı, bu isimlerden birinin Pinheiro olduğunu doğruladı.

NTV Spor'da yer alan haberde; Pinheiro'nun kontratını feshettikten sonra Siyah Beyazlı takımla 1,5 yıllık sözleşme imzalayacağı ve yıllık 900 bin euro kazanacağı bilgisine yer verildi.

Crespo'yla şampiyonluk yaşamıştı

45 yaşındaki Portekizli teknik adam, ülkesinde ve Katar'da uzun yıllar alt yaş gruplarında antrenörlük yaptıktan sonra geçen yıl Estoril'in başına getirildi.

Estoril'i ilk sezonunda ikinci ligden Primeira Liga'ya taşıyan Pinheiro'nun kadrosundaki en önemli isimlerden biri de bu yaz Fenerbahçe'ye transfer olan Miguel Crespo'ydu.

Ne söyledi?

Son dönemde yakaladığı çıkışla transferine şüpheyle bakanları yanıltan Crespo, Estoril'den ayrılırken veda mesajında Pinheiro'ya da önemli bir bölüm ayırmıştı.

"Teşekkür etmem gereken isimler var ve bunların başında Bruno Pinheiro geliyor. O harika bir insan, harika bir karakter. Geleceğin ona mutluluk getireceğine eminim."

2019-2021 yılları arasında Estoril forması giyen Crespo, Pinheiro yönetiminde ikinci ligde 30 maçta görev yapmış, beş gol, üç asist istatistikleriyle oynamıştı.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de dokuz maça çıkan Crespo, Galatasaray derbisinde galibiyet golünü atarak maçın yıldızı oldu.

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