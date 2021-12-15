Kylian Mbappe ve Erling Haaland "Real Madrid her ikisini de transfer edebilir"

La Liga Başkanı Javier Tebas, Erling Haaland ile Kylian Mbappe'nin İspanya'da top koşturma ihtimalini değerlendirdi.

PSG'nin yıldızı ile Dortmund'un gözdesi, futbolun yeni "Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo"su olarak anılıyorlar ve ortaya koydukları performansla Avrupa devlerinin aklını çeliyorlar.

Kulübü ile henüz sözleşme yenilemeyen Kylian Mbappe'nin yaz transfer döneminde Real Madrid'e gideceği konuşulurken Erling Haaland'ın da Almanya'dan ayrılma ihtimali bulunuyor.

Javier Tebas ne söyledi?

AS'ın haberine göre; El Chiringuito'ya konuşan La Liga Başkanı Javier Tebas, İki yıldızın İspanya'da forma giyme ihtimalini değerlendirdi.

"Kylian Mbappe'nin Real Madrid'de, Erling Haaland'ın da İspanya'da olmasını diliyorum. Umarım en iyisi olur."

Tebas, "Erling Haaland hangi takımda forma giyecek?" sorusunu şu şekilde yanıtlıyor: "Benim için İspanya'da olması önemli."

La Liga Başkanı, "Barcelona, Erling Haaland'ı transfer edebilir mi" sorusuna ise, "Hayır, şu an değil." yanıtını veriyor.

"Real Madrid her ikisini de transfer edebilir."

Erling Haaland, Real Madrid'e transfer olabilir mi?

Erling Haaland'ın Borussia Dortmund ile sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor ancak kontratında 2022'de devreye girecek 75 milyon euro'luk bir serbest kalma maddesi bulunuyor.

21 yaşındaki oyuncunun sözleşmesindeki bu madde Avrupa devlerini yaz transfer dönemi için harekete geçirdi.

Erling Haaland'ın menajeri Mino Raiola ise geçtiğimiz günlerde Norveçli yıldız hakkında yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı:

"Transfer piyasası hakkında konuşmak için erken. Henüz kasım ayındayız ve transfer dönemi ocak ayında açılıyor. Haaland İspanya'yı ve İspanya'daki evini çok seviyor, ama daha fazlasını konuşmak için doğru zaman şu an değil."

GOAL'ün ulaştığı bilgiye göre, Real Madrid 2022'de Borussia Dortmund'dan ayrılması durumunda Erling Haaland ile sözleşme imzalayacak.

GOAL, Haaland'ın çevresiyle konuşmalarında Madrid'e taşınmasının kendisine çekici geldiği bilgisine ulaştı, ancak golcü oyuncu bu konudaki kesin kararını henüz vermedi.

Kylian Mbappe, Real Madrid'e transfer olabilir mi?

Cristiano Ronaldo'yu idol alarak büyüyen Kylian Mbappe'nin en büyük hayallerinden biri Real Madrid forması giymek. PSG ile sözleşmesi 2022 Haziran'da sona eren oyuncunun sezon sonunda Real Madrid'e imza atacağı konuşuluyor.

Ancak Mbappe geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada Paris ekibine kapısını tamamen kapatmadığının ve sözleşme yenileyebileceğinin sinyallerini verdi:

"Bu kararı vermek kolay değil. Neler olacağını bilmiyorum. Her iki durumda da büyük bir kulüp için oynayacağım."

"İlk başta takımdan ayrılamadığım için hayal kırıklığına uğradım ama 3. Lig'de değil Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak isteyen bir kulüpte oynuyorum."

"Parisliyim ve ailem burada. Kendimi iyi hissediyorum. Her zaman söylediğim gibi ayrılmayı düşünürken başka bir şeyler keşfetmek istemiştim."