Euro 2020'de Danimarka’dan İngiltere’ye taraftar tepkisi

Danimarka teknik direktörü Kasper Hjulmand, Euro 2020’deki taraftar probleminin çözümü için İngiltere Başbakanı Boris Johnson’a çağrıda bulundu.

Avrupa Şampiyonası yarı finalinde İngiltere, Wembley’de Danimarka’yı ağırlayacak.

İngiltere hükümetinin ülkeye girişlerde uyguladığı 10 günlük zorunlu karantina, maça gelmek isteyen Danimarkalı futbolseverlerin önünde ciddi bir engel teşkil ediyor. İngiltere’nin karantina uygulaması aşı olmuş kişileri de kapsıyor.

Çeyrek final maçını 3 Temmuz Cumartesi günü oynayan Danimarka, 7 Temmuz Çarşamba günü yarı finalde İngiltere karşısına çıkacak. Aradaki dört günlük süre, 10 günlük karantina nedeniyle ülke dışındaki taraftarların maça gelmesini imkansız kılıyor.

Danimarka Futbol Federasyonu, bir basın açıklaması yayınlayarak Britanya topraklarında yaşayan yaklaşık 30 bin Danimarkalıyı Wembley’deki maça davet etmişti.

Yarı final maçında tribünde toplam 60 bin seyirci yer alacak. Danimarka Federasyonu'nun ise bu maç için 5000 bilet hakkı bulunuyor.

Hjulmand sert çıktı

Danimarka teknik direktörü Kasper Hjulmand ise konuyu bürokrasiye taşıdı. İngiltere Başbakanı Boris Johnson’a seslenen Hjulmand, sorunun çözümü için adım atılmasını talep etti.

“Umarım Boris Johnson kendine gelir ve Danimarkalı taraftarlara giriş izni verir, aksi takdirde onları sahaya taşımak zorunda kalacağız.”

“Bilet alıp Bakü’ye gelen bu çılgın taraftarlar, maçtan sonra eve dönüp izolasyon sürecine gireceklerinin bilincindeydi.”

“Buraya gelip bizi desteklemek için büyük fedakarlıklarda bulundular, kazanmamızın en önemli sebeplerinden biri onlardı.”

Danimarka’nın Çek Cumhuriyeti ile Bakü’de oynadığı çeyrek final maçını 1000 civarında Danimarkalı taraftar tribünden takip etmişti.

VIP uygulaması tepki çekti

Karantina uygulamasının tepki çeken yönlerinden biri de UEFA ve İngiltere tarafından uygulanan çifte standart. Euro 2020’de final maçı için tribünlere VIP kontenjanından 2500 seyirci alınacak. Normal taraftarlara uygulanan karantina prosedürü, VIP ayrıcalığına sahip davetliler için geçerli olmayacak.

Daha fazlası için:

Harry Kane gol sayısında Alan Shearer'ı yakaladı

PSG, Messi’ye sözleşme önerdi

Rooney: “Turnuvanın oyuncusu Pogba’ydı”