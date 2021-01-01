Arsenal'in orta sahası Lucas Torreira'nın Boca Juniors ısrarı

Annesinin ölümünün ardından zor günler geçiren Uruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira, kariyerini Boca Juniors'ta sürdürmeye kararlı.

Arsenal'in kariyerini kiralık olarak Atletico Madrid'de sürdüren Uruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira, İngiliz ekibinden ayrılarak, Boca Juniors forması giyme isteğini bir kez daha tekrarladı.

Diego Simeone'nin bu sezon genellikle yedek soyundurduğu Torreira, Arsenal'de kalmak istemediğini söyledi.

Torreira ne söyledi?

Uruguaylı bir YouTube kanalı olan Perfil Bulos'a konnuşan Torreira, Arjantin ekibinin formasını giymek istediğini söyledi.

"25 yaşındayım ve kariyerimin geri kalan bölümünde büyük hedefler için oynayan bir takımda yer almak istiyorum.

"Boca Juniorslu taraftarlara müjdeli bir haber vermeyi çok isterdim ama bunun için Boja Juniors yönetiminin öncelikle bonservisimi elinde bulunduran Arsenal ile anlaşmaya varması gerekiyor. Ben Boca Juniors için oynamaya hazırım."

Torreira neden ayrılmak istiyor?

Arsenal'e 2018'de Sampdoria'dan transfer olan Torreira, Londra ekibindeki ilk sezonunda 50 maça çıkmıştı.

2019-2020 sezonunda yaşadığı ayak bileği sakatlığından ötürü sadece 17 maça ilk 11'de başlayabilen tecrübeli oyuncu sonrasında da takımın vazgeçilmezlerinden biri olmayı bir türlü başaramadı.

Arsenal'in Atletico Madrid'den transfer ettiği Thomas Partey için takasta kullandığı Torreira, annesinin ölümünün ardından ailesine daha yakın olabilmek için Avrupa'dan ayrılma kararı almıştı.

Arteta söyledi?

Torreira'nın Güney Amerika'ya dönme kararı almasının ardından kendisiyle iletişime geçtiklerini söyleyen Arteta, oyuncusunun yaşadığı zorlu sürecin farkında olduklarını söyledi.

"Torreira annesine ve ailesine gerçekten de çok bağlı biri. Bunun onun için ne kadar zor bir dönem olduğunun farkındayız.

"Zihninden geçen birçok düşünce var. Şu an herhangi bir karar vermek için doğru zaman değil."

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