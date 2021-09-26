Lionel Messi’nin karakteri Achraf Hakimi’yi şaşırttı

Arjantinli yıldızla PSG’de buluşan Achraf Hakimi, karşısında beklediğinden farklı birini bulmuş.

Messi’nin soyunma odasında “sade ve sessiz” bir kişiliğe sahip olduğunu belirten Faslı oyuncu, yeni takım arkadaşını yakından tanıyınca epey şaşırdığını itiraf etti.

Barcelona’da geçirdiği 21 yılın ardından beklenmedik şekilde kulüpten ayrılan Messi, şampiyonluklarla dolu kariyerini Fransa’da devam ettirme kararı almıştı.

Geçen sezon Inter’le Serie A şampiyonluğu yaşayan Hakimi ise 60 milyon euro karşılığında Paris Saint-Germain’e transfer olmuştu.

Messi şu ana kadar PSG formasıyla çıktığı üç maçta gol sevinci yaşayamadı. Öte yandan Hakimi ligde ürettiği üç gol ve iki asistle takımın Ligue 1’de sekizde sekiz yapmasında önemli rol oynadı.

Ne söyledi?

L'Equipe’e konuşan Hakimi, Messi’yle ilgili ilk izlenimlerini şu sözlerle ifade etti:

“Onunla sahada anlaşmak çok kolay. Topu ona verip koşmaya başlıyorum ve pası tam olması gereken yere atıyor.”

“Beni şaşırtan davranışları oldu. Çok sade ve sessiz biri.”

"Aynı dili konuşuyoruz"

Messi’yle birlikte oynamaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Hakimi, Ballon d’Or’u altı kez kazanan Arjantinli’nin PSG’yi başka bir seviyeye çıkaracağına inanıyor.

“Messi’nin Barça’dan ayrılmasını herkes gibi ben de beklemiyordum. Buraya geleceğini öğrenmek benim için rüya gibiydi.”

“Şu ana kadar harika oyuncularla oynadım, tek eksik Messi’ydi. Böyle bir oyuncunun yanında kendimi geliştireceğim için gururluyum.”

“Nasıl antrenman yaptığını, nasıl oynadığını dikkatle izleyeceğim. Takımın gelişmesine ve büyümesine katkı sağlayacak. Aynı dili konuşuyoruz ve yavaş yavaş birbirimizi tanımaya başladık.”

City karşısında sahada

Lionel Messi, PSG’nin ligde oynadığı son iki maçta sakatlığı nedeniyle forma giyememişti. Yıldız oyuncunun Salı günü Şampiyonlar Ligi’ndeki kritik Manchester City mücadelesiyle kadroya dönmesi bekleniyor.

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