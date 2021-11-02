Arsenal ve Liverpool zirvede, Manchester United son sırada

Sezona oldukça kötü başlayan Arsenal’in yakaladığı çıkışla taraftarlarını sevindirirken, Cristiano Ronaldo transferiyle lige iddialı giren Manchester United düşüşe dur demeye çalışıyor.

İlk üç haftada Brentford, Chelsea ve Manchester City yenilgileriyle sarsılan Arsena, dibi gördükten sonra yükselişe geçti. Norwich City ve Burnley ve galibiyetlerinin ardından derbide Tottenham’ı yenerek kendini bulan Topçular, takip eden dört haftada yenilgi yüzü görmedi.

Ligde 10. sıraya kadar yükselen Arsenal, dördüncü sıradaki West Ham United’ın sadece üç puan gerisinde. Londra ekibi özelikle savunmadaki başarısıyla öne çıkıyor.

Mikel Arteta’nın ekibi, oynadığı son 20 resmi maçın 10’unda kalesini gole kapatmayı başardı. Aynı süre içinde bu sayıya ulaşabilen tek Premier Lig ekibi, Jürgen Klopp yönetimindeki Liverpool.

United son sırada

Manchester United ise aynı kategoride Premier Lig’in en kötü takımı. Son 20 resmi maçta rakiplere sadece bir kez dur diyebilen Kırmızı Şeytanlar, bu periyotta toplam 34 gol yedi. Bu, Arsenal’in son 20 maçta yediği gol sayısının neredeyse iki katı.

Leicester City’den dört, Liverpool’dan beş gol yiyen Manchester United, hafta sonu Tottenham’ı 3-0 mağlup ederek 10 maç aradan sonra kalesini gole kapatmayı başardı. United, ligin üçüncü haftasında Wolverhampton’ı 1-0 yendiği maçtan bu yana çıktığı her karşılaşmada gol yemişti.

Arsenal’de transferler beğeni topluyor

Arsenal’in sorgulanan transferleri uyum sürecinin ardından savunmadaki pozitif etkilerini göstermeye başladı. Bu yaz Sheffield United’dan alınan kaleci Aaron Ramsdale ve Brighton’dan gelen Ben White, performanslarıyla alkış alan isimler arasında.

Transferin son gününde Bologna’dan 16 milyon sterlin karşılığında kadroya katılan Japon sağ bek Takehiro Tomiyasu ise ligdeki son altı maçın tamamında 90 dakika forma giydi.

Pazar günü King Power Stadı’nda Leicester City ile karşılaşacak olan Arsenal’i zorlu bir sınav bekliyor. Geçen sezon bu deplasmandan 3-1’lik galibiyetle dönen Topçular’ın üç puan için en önemli kozu yine savunma olacak.

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