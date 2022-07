İspanyol menajer, kameraların sürekli olarak aktif olmasının rahatsız edici olduğunu öne sürdü.

Arsenal Menajeri Mikel Arteta, Amazon için belgesel çekmenin kulübün her üyesini etkilediğini itiraf etti. "All or Nothing (Ya hep ya hiç) dizisinin bir parçası olan Arsenal'in 2021-22 sezonunun tamamı kameralara alındı ​​ve ilk bölümler yakında vizyona girecek.

Arteta ise kulübün günlük yaşamına sık sık müdahale edilmesinden rahatsız olduğunu açıkladı.

Arteta belgesel çekimi hakkında ne dedi?

İspanyol menajer, gazetecilere verdiği demeçte şunları söyledi:

"Dürüst olmak gerekirse, zorlayıcıydı ama aynı zamanda kişisel olarak da inanılmaz bir deneyim olduğunu düşünüyorum.

"Herkes, kulüpte günlük olarak nasıl çalışıldığına dair gerçekleri sınırsız olarak görebilir. Kişisel düzeyde açıkçası gerçekten zorluydu. Çünkü 7/24 kamera karşısındasınız.

"Bunu unutmaya meyillisiniz. Bu yüzden insanlar bazı ilginç şeyler yapabilirler. Bu doğru çünkü kameraların olduğunun unutulması konusunda tecrübem var. Muhtemelen belgeselde göreceksiniz.

"Sorunlar varsa benim suçum olacak çünkü ben yaptım - ya da başka biri yaptı!"

Belgesel ne zaman yayınlanacak?

"Arsenal: All or Nothing"in ilk üç bölümü 4 Ağustos'ta yayınlanacak ve önümüzdeki haftalarda daha fazlası Amazon Prime'da olacak.

Sekiz bölümden oluşan seri, Arteta'nın öğrencilerinin bütün bir sezonunu anlatıyor ve Şampiyonlar Ligi'ni kaçırmalarından dolayı yaşadıkları hayal kırıklığını takip ediyor.