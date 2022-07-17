Robert Lewandowski'yi kaybeden Bayern Münih'in transfer çalışmaları sürerken, kulübün CEO'su Oliver Kahn sürpriz bir açıklama yaptı.

Bayern Münih CEO'su Oliver Kahn, Robert Lewandowski'nin Barcelona'ya transfer olmasının ardından Harry Kane için girişimde bulunacakları iddiasını bu sezon için yalanlarken, transfer açık bir kapı bıraktı. Tottenham ile kontratı 2024 yazına dek devam eden oyuncuyla şu an için ilgilenmediklerini belirten Kahn, iddiaları Alman basınından Bild'e değerlendirdi.

Ne söylendi?

"Kane'in Tottenham ile devam eden bir sözleşmesi var. O elbette muhteşem bir forvet ama bunların hepsi geleceğe yönelik hayaller. Şu anda sadece bu sezonki transfer hedeflerimize odaklanmış durumdayız ve transfer döneminin geri kalan bölümünde neler olacağını bekleyip göreceğiz"

Kane 2018'de Tottenham ile altı yıllık bir kontrat imzalamıştı ve bu anlaşmanın sona ermesine iki yıl kaldı. 28 yaşındaki oyuncu geçen yaz Manchester City'ye transfer olmaya oldukça yakındı ancak bu anlaşma gerçekleşmedi. Son dönemde Antonio Conte'nin Tottenham'da başarıyı yakalamasıyla beraber takımda mutlu görünen Kane, şu anda Tottenham'a odaklanmış durumda.

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Öte yandan Kane ile olmasa da başka önemli oyuncularla ilgilenen Bayern Münih, GOAL'ün edindiği bilgiye göre Juventus'un Hollandalı stoperi Matthijs de Ligt'a olan ilgisini sürdürüyor. De Ligt'i öncelikli transfer hedefi olarak belirleyen Alman ekibi, Lewandowski için Barcelona'dan gelecek olan bonservisin önemli bir kısmını bu transfere aktararak, transferi kısa bir süre içerisinde noktalayacak.

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