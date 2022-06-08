Ganalı orta saha oyuncusu evlendikten sonra Hristyanlıktan İslamiyete geçtiğini ve soyadını değiştirdiğini açıkladı.

Faslı kız arkadaşı Sara Bella ile evlendikten sonra Müslüman olan Thomas Partey soyadını Yakubu olarak değiştirme kararı aldı.

Arsenal'da top koşturan orta saha oyuncusu Premier Lig'de Thomas Partey ismiyle mücadele etmeye devam edecek.

28 yaşındaki oyuncunun formasında da önceden olduğu gibi Thomas yazacak.

Neler yaşandı?

Partey kararını, Ganalı gazeteci Nana Aba Anamoah'ın Instagram'da paylaştığı video aracılığıyla duyurdu.

"Ben Müslümanlarla birlikte büyüdüm, sonuçta bu çok da farklı bir şey değil. Evlendim ve Müslüman soyadım Yakubu."

Gana'nın doğusundaki Odumase Krobo kentinde büyüyen ve aileden Hristyan olan Partey, Mart ayında yerel basına yaptığı açıklamada Bella'yla evlendikten sonra İslamı seçtiğini söylemişti.

Aynı dönemde Partey'nin Londra'da bir imamla birlikte Kuran okurken çekilen görüntüsü sosyal medyada paylaşılmıştı.

Değişiklik resmi değil

Arsenallı oyuncu resmi evraklarda ve pasaportunda Thomas Partey ismini taşımaya devam edecek.

Geçen sezon sakatlıklar nedeniyle form yakalamakta zorlanan Partey, Kuzey Londra ekibinde sadece 26 maça çıkabilmişti.

Ganalı oyuncu 4 Nisan'daki Crystal Palace mücadelesinde yaşadığı sakatlığın ardından sezonu kapatırken, ilk dört yarışında Tottenham'ın gerisinde kalan Arsenal, Şampiyonlar Ligi biletini kaçırdı.

Bu ay başında açıklanan Gana milli takımı kadrosunda yer alması gündeme gelen Partey, federasyon yetkilileriyle ve kulübüyle yaptığı görüşmenin ardından rehabilitasyon sürecine devam etme kararı almıştı.