İngiliz milli oyuncu, Dünya Kupası kadrosunda yer alabilmek adına iyi bir tercih yapmak istiyor.

Max Allegri, Manchester United'ın İngiliz yıldızı Lingard'ı takımında görmek istese de Juventus oyuncuya olan ilgisini azaltmış durumda.

Juve, son yıllarda Premier Lig'den Serie A'ya birçok oyuncu getirdi. 29 yaşındaki oyuncunun da İtalya'daki kariyerini yeniden canlandırabileceğine inanılıyordu.

Ancak görüşmeler için Manchester'a temsilciler gönderdikten sonra İtalyan devi, Lingard'a resmi bir teklifte bulunma planlarını rafa kaldırdı.

Lingard'ın durumu

United, kulüpte 20 yıl geçirdikten sonra geçen hafta Lingard'ın takımdan ayrıldığını duyurdu.

Paul Pogba, Juan Mata ve Edinson Cavani'yi de içeren bir dizi oyuncu takımdan ayrıldı.

Yeni teknik direktör Erik ten Hag, kulüpteki ilk transfer döneminde beş yeni transfer yapmaya çalışırken Nemanja Matic de gitmeye hazırlanıyor.

Lingard ile AC Milan da ilgilenirken Newcastle ve West Ham da yıldız oyuncunun durumunu sorguladı.

Allegri, Lingard'ın Chris Smalling, Ashley Young, Fikayo Tomori ve Tammy Abraham gibi İtalya'da başarılı olabileceğine inanıyordu. ancak Juve'nin ilgisi oyuncunun temsilcileriyle görüştükten sonra durdu.

Milli takımdaki yeri

Lingard, Gareth Southgate'in Dünya Kupası kadrosunun bir parçası olmak için can atıyor ve bir sonraki kulübünü akıllıca seçmesi gerektiğini biliyor.

Geçen sezon West Ham'da kiralık olarak olağanüstü bir performans gösterse de Avrupa Şampiyonası'nı kaçırdı.

Geçen sezonun başında Southgate'in kadrosuna geri döndü - ancak United için pek faza oynayamayınca tekrar gözden düştü.

Lingard, Abraham ve Tomori gibi oynayıp kendini gösterebileceği bir kulübe gitmek istiyor.

Newcastle, geçen sezonun ikinci yarısı için onu kiralamak istedi - ancak United oyuncuyu kiralarken bir dizi bonuslar sununca bu transfer gerçekleşmedi.

West Ham, Lingard'a hala ilgi duyuyor ve oyuncunun da kulübe karşı güçlü bir sevgisi var.

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