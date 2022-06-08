Beşiktaş sezon incelemesi: Önce final, ardından fragman

Sergen Yalçın'ın ardından göreve gelen Valerien Ismael, oyuna bakışını gösterme fırsatı buldu.

Beşiktaş, 2021-22 sezonuna 'son şampiyon' olarak başladı, fakat son şampiyona yakışır bir performans sergileyemedi.

Özellikle Şampiyonlar Ligi'nde büyük beklentilerin boşa çıkması, fiziksel yorgunluğun da eklenmesiyle Süper Lig'e bir hayli olumsuz yansıdı.

Kötü gidişatın ardından Sergen Yalçın'la yollarını ayıran Kara Kartal, takımı geçici olarak Önder Karaveli'ye teslim etti.

Karaveli'nin sezonu tamamlaması bekleniyordu fakat olmadı. Ligin 31. haftasındaki Trabzonspor deplasmanında Valerien Ismael, sürpriz bir şekilde göreve başladı.

İnişli çıkışlı bir performans sergileyen Beşiktaş, sezonu kupasız ve ligi 6. sırada tamamladı.

Sezonun oyuncusu:

Son yıllarda Süper Lig'de Altay Bayındır - Uğurcan Çakır rekabeti revaçta olsa da, bu sezon bu rekabete Ersin Destanoğlu da dahil olmayı başardı.

41 maça çıkan 20 yaşındaki eldiven, kalesinde çoğu zaman güven verdi ve etkili performanslarıyla dikkat çekti.

Ersin, yaptığı bu çıkışla Avrupa'nın bazı takımlarının da ilgisini çekmeyi başardı.

AA

Sezonun golü:

Geçtiğimiz sezon Schalke 04'ten kiralık olarak forma giyen Can Bozdoğan, özellikle ligin bir bölümünde yaptığı çıkışla dikkat çekti.

20 yaşındaki orta saha, Kasımpaşa deplasmanında ceza sahası yayı üzerinden harika bir vuruş yaptı ve üst direğe de çarpan topu ağlara gönderdi.

Bozdoğan'ın bu golü, Beşiktaş adına en akılda kalıcı gollerin başında geldi.

AA

Sezonun performansı:

Beşiktaş, Kadıköy'deki Fenerbahçe derbisine Önder Karaveli önderliğinde çıktı ve henüz 14. dakikada Mesut Özil'in penaltı golüyle geriye düştü.

Fakat eski bir Fenerbahçeli olan Josef de Souza, Ülker Stadı'nda iki gol kaydederek sezonun en etkili performanslarından birini sergiledi ve Kartal'a bu zorlu derbide 2-2'lik skorla bir puanı getirdi.

Brezilyalı orta sahanın bu performansı, sezonun en etkili oyunlarından biriydi.

AA

Sezonun hayal kırıklığı:

2021'in yaz aylarında Türkiye'de en fazla yankı uyandıran hamle, Miralem Pjanic transferiydi. Beşiktaş, Barcelona'daki mali krizi iyi değerlendirip Boşnak yıldızı sürpriz bir şekilde kiralık olarak kadrosuna katmayı başardı.

Fakat Kartal, Pjanic'ten umduğunu bulamadı.

2021-22 sezonunda hiç gol atamayan Pjanic, ikisi Süper Lig ikisi Şampiyonlar Ligi'nde olmak üzere dört asistle oynadı ve Dolmabahçe'den, iz bırakamadan ayrıldı.

AA

Sonuç:

Beşiktaş, sezona büyük umutlarla başlamıştı fakat büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.

Valerien Ismail ile yüksek tempolu, direkt oyuna geçen siyah-beyazlılar, bu oyun tarzına uygun bir kadro kurulması halinde yeni sezonda şampiyonluk için yeniden iddialı hale gelebilir.

Geçen sezonun sonlarında oyunun fragmanını izlemiştik. Yeni sezonda ise yeni bölümler izleyeceğiz.

Daha fazlası için