A Millî Takım, 1997'den bu yana bir ilki başardı
Portekiz'e elenerek 2022 Dünya Kupası'na katılma hakkı elde edemeyen Türkiye A Millî Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde yara sarmaya devam ediyor.
Salı gecesi Litvanya'yı deplasmanda 6-0 yenen ay-yıldızlılar, bu galibiyetle birlikte 25 sene sonra bir ilki başardı.
Türkiye, en son 1997'de bu başarıyı elde etmişti.
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A Millî Takım, 25 sene sonra hangi ilki gerçekleştirdi?
Stefan Kuntz'un öğrencileri, UEFA Uluslar Ligi C Grubu'nda cumartesi günü İstanbul'da oynanan maçta Faroe Adaları'nı 4-0 mağlup etti.
Salı gecesi de Litvanya'yı 6-0 yenen Türkiye, böylelikle 1997'den bu yana ilk kez üst üste oynanan iki maçta toplamda 10 gol attı.
Ay-yıldızlılar, 1998 Dünya Kupası Elemeleri'nde Galler'i 6-4, San Marino'yu ise 5-0 mağlup etmişti.
Türkiye'yi ne bekliyor?
Litvanya'yı Doğukan Sinik (2), Serdar Dursun (2), Yunus Akgün ve Halil Dervişoğlu'nun golleriyle deviren ay-yıldızlılar, 11 Haziran'da Lüksemburg'a konuk olacak.
Stefan Kuntz'un öğrencileri daha sonra 14 Haziran'da ise Litvanya'yı ağırlayacak.
Bir sonraki millî ara ise eylül ayında olacak.