A Millî Takım, 1997'den bu yana bir ilki başardı

Türkiye, UEFA Uluslar Ligi'nde oynadığı son iki maçta rakip filelere bir deste gol attı.

Portekiz'e elenerek 2022 Dünya Kupası'na katılma hakkı elde edemeyen Türkiye A Millî Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde yara sarmaya devam ediyor.

Salı gecesi Litvanya'yı deplasmanda 6-0 yenen ay-yıldızlılar, bu galibiyetle birlikte 25 sene sonra bir ilki başardı.

Türkiye, en son 1997'de bu başarıyı elde etmişti.

A Millî Takım, 25 sene sonra hangi ilki gerçekleştirdi?

Stefan Kuntz'un öğrencileri, UEFA Uluslar Ligi C Grubu'nda cumartesi günü İstanbul'da oynanan maçta Faroe Adaları'nı 4-0 mağlup etti.

Salı gecesi de Litvanya'yı 6-0 yenen Türkiye, böylelikle 1997'den bu yana ilk kez üst üste oynanan iki maçta toplamda 10 gol attı.

Ay-yıldızlılar, 1998 Dünya Kupası Elemeleri'nde Galler'i 6-4, San Marino'yu ise 5-0 mağlup etmişti.

🇹🇷 Doğukan Sinik'in dar alanda 10 saniyeliğine Messi'ye dönüştüğü an 🥳pic.twitter.com/qQSsz2ynHN — GOAL Türkiye (@GoalTurkiye) June 7, 2022

Türkiye'yi ne bekliyor?

Litvanya'yı Doğukan Sinik (2), Serdar Dursun (2), Yunus Akgün ve Halil Dervişoğlu'nun golleriyle deviren ay-yıldızlılar, 11 Haziran'da Lüksemburg'a konuk olacak.

Stefan Kuntz'un öğrencileri daha sonra 14 Haziran'da ise Litvanya'yı ağırlayacak.

Bir sonraki millî ara ise eylül ayında olacak.

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