Arsenal, Dusan Vlahovic transferini Ocak ayında bitirebilir

Fiorentina formasıyla büyük bir çıkış yakalayan Dusan Vlahovic'in adı bir süredir Arsenal ile anılıyor. Londra ekibinin teknik patronu Mikel Arteta, gelen sorular karşısında Ocak ayını büyük bir transferle kapatabileceklerinin sinyalini verdi.

Bu sezon Fiorentina adına çıktığı 22 maçta 18 gol atan Vlahovic için İtalyan kulübünün yaklaşık 60 milyon sterlin bonservis talep etmesi bekleniyor.

Arsenal ise, şu anda kiralık olarak Fiorentina forması giyen Lucas Torreira'yı takasla transfere dahil etmeyi planlıyor.

Arteta ne söyledi?

Transfer dönemi ve Vlahovic hakkında gelen soruları yanıtlayan Arteta, ciddi hamleler yapacaklarını belirtti.

"Kadroyu geliştirmek istiyoruz ve bunun için her transfer dönemini farklı açılardan maksimum verimle geçirmeliyiz. Her an tetikteyiz."

"Edu ve ekibi ihtiyaçlarımız doğrultusunda çok sıkı bir çalışma yürütüyor."

"Transferleri Ocak ayında mı yapacağız, yazın mı yapacağız, bu ayrı bir konu. İşin içinde değişik faktörler var."

"Eğer doğru oyuncuyu bulursak ve bütçemiz transfer için yeterliyse, birlikte tartışıp mümkün olan en iyi kararı vereceğiz."

"Transfere açığız."

Vlahovic'te durum ne?

Fiorentina'ya sözleşmesi 18 ay sonra sona erecek olan Vlahovic, Serie A ekibini kontrat yenilemeyeceği konusunda bilgilendirdi.

Vlahovic'ten kazanç sağlamak isteyen Fiorentina, 21 yaşındaki oyuncuyu kontratının son senesine girmeden elden çıkarmaya sıcak bakıyor.

Arsenal'ın Sırp golcüye olan ilgisi sezon başına kadar uzanıyor. İtalyan basınında Premier Lig ekibinin Vlahovic için 55 milyon euro + Lucas Torreira teklifini götürdüğü ve Fiorentina'dan yanıt beklediği bilgisi yer aldı.

