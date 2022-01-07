Arsenal’dan sosyal sorumluluk projesi: Özel tasarım beyaz formayla sahaya çıkacaklar
Premier Lig kulübü Arsenal, Londra'daki gençlerin hayatlarını etkileyen sosyal sorunlara ışık tutmayı amaçlayan bir projeye desteklerini veriyor.
Arsenal, gelenekten koparak ürün tedarikçileri Adidas tarafından özel olarak üretilen tamamen beyaz bir forma ile Nottingham Forest'a karşı mücadele edecek. Kulüp, 'No More Red' projesi kapsamında bıçak suçlarına karşı kampanyayı destekleyeceklerini açıkladı.
Haziran 2020 ile Haziran 2021 arasında İngiltere'nin başkentinde 10.000'den fazla bıçaklı suç işlendi ve bu 12 aylık dönemde kayıtlar başladığından beri kaydedilen en yüksek genç cinayeti görüldü.
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Arsenal ne zaman beyaz formayı giyecek?
Mikel Arteta'nın takımı, Pazar günü FA Cup'ın üçüncü turunda Nottingham Forest ile karşı karşıya geleceği karşılaşmada tamamen beyaz bir forma ile sahaya çıkacak.
Londra'daki toplumda gözle görülür bir değişiklik sağlamaya çalışanları desteklemek için bir fırsat olacağı düşünülüyor.
Forest'a karşı giyilen forma ticari olarak satışa sunulmayacak ve bu da ona Arsenal'in şanlı tarihinde ayrıcalıklı bir statü kazandıracak.
Bunun yerine, maçta giyilen 10 forma, bıçak suçlarının ve genç şiddetinin temel nedenlerini ele alan kuruluşlara hediye edilecek.
Ne söylendi?
Don't Stab Your Future'ın kurucusu ve No More Red'in bir parçası olan film yıldızı Idris Elba şunları söyledi:
“Gençlerin okulu bıraktığı andan itibaren, evde aileleriyle birlikte oldukları zamana kadar, genellikle bir boşluk vardır, hiçbir şeyin kolayca tehlikeli bir şeye dönüşemeyeceği, yapacak hiçbir şeyin olmadığı tehlikeli bir yükseliş.
“Bu okul sonrası dönem için başka seçenek kalmamaya devam ederse, her zaman çetelerin oluştuğunu göreceğiz. Bu gençler için seçenekler yaratalım.”
Arsenal'in efsanevi eski golcüsü Ian Wright şunları ekledi:
"Her genç kendini ifade etme fırsatını hak ediyor. Her gencin güvenli bir ortamda var olma ve şiddet korkusundan uzak yaşama hakkı temeldir.
“Şehrimizde gençlik şiddeti yoluyla can kaybını asla 'normal' olarak kabul edemeyiz ve gençler için daha iyi bir çevre yaratmak için hep birlikte çalışmamız çok önemli.
"Gençlere spor yapmak için daha fazla yer, daha fazla destek ve onlara ilham verebilecek kişilere erişim sağlayarak, birlikte Londra'daki gençler için bir fark yaratmaya yardımcı olabiliriz."
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