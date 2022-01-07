Marsilya forması giyen Cengiz Ünder: "Futbolu, Abdullah Avcı'dan öğrendim"

Ligue 1 ekibi Marsilya formasını giyen A Milli Takım oyuncusu Cengiz Ünder, kariyeri hakkında açıklamalarda bulundu.

Fransadaki yaşamından bahseden Cengiz, kendisine uygun bir oyun oynandığını ve bu yüzden mutlu olduğunu söyledi.

24 yaşındaki oyuncu, Marsilya taraftarından da övgüyle bahsetti.

Türk oyunculara da tavsiyelerde bulunan Cengiz, gidebilecekleri en genç yaşta Avrupa’ya gitmelerini önerdi.

Milli oyuncu; Abdullah Avcı, Fatih Terim ve Emre Belözoğlu’nun kendisi için çok önemli olduğunu ifade ederken onlardan çok şey öğrendiğinin altını çizdi.

Ne söylendi?

Beinsports'a konuşan Cengiz Ünder, öncelikle Marsilya serüveninden bahsetti:

“Sezona iyi başladım. Bana uygun bir oyun oynanıyor. Bu yüzden performansım hep yükseldi.

“Marsilya’ya gitmeden önce hocamız Jorge Sampaoli ve başkanımız Pablo Longoria ile konuştum. Beni çok istediklerini gösterdiler.

"Şu anda o döneme baktığımda, doğru bir karar verdiğimin farkındayım.

"Sampaoli, senden üç kat daha deliyim dedi"

“Jorge Sampaoli bana ‘Senin bazı deliliklerin varmış, ama ben senden üç kat daha fazla deliyim’ dedi. O çok farklı ve iyi bir insan.

"Marsilya’da olduğum için kendimi çok iyi hissediyorum.

“Taraftarlarımız, dünyaca ünlü ve ateşli. Gitmeden önce sürekli videolarını izledim. İlk maçıma çıktığımda inanamadım ve bu kadar ateşli olacaklarını beklemiyordum.

“Umarım, onlara kendimi daha fazla sevdiririm."

"En iyi oyuncular Fransa'da"

İtalya, İngiltere ve Fransa’da futbol oynayan Cengiz, “İtalya, taktiksel açıdan çok iyi. Sürekli taktik çalışıyorduk. İngiltere ise fazla fiziğe dayalı, ama tempo çok yüksek.

"Fransa da taktiksel açıdan İtalya’ya yaklaştı. Fransa, zor bir lig ve bence en iyi oyuncular orada.

“Leicester’da neden oynayamadığımı anlamadım. Brendan Rodgers beni çok istediği. Leicester’a gittiğimde bana istediğim şansları vermedi.

"Ben elimden geleni yaptım, ama olmadı. O dönem hakkında söyleyeceğim çok fazla bir şey yok. Kötü bir tecrübe oldu” dedi.

"Türkiye'de çok fazla kaos var"

Türk oyunculara yönelik şöyle konuştu: “Avrupa’ya çok erken gitmelerini öneririm. Kendilerini geliştirmeleri için yurt dışına çıkmalılar.

"Ülkemizde çok fazla kaos var. Bu yüzden gelişimleri etkilenebilir. Türkiye'de, genç oyunculara yeterince süre verilmiyor.

“Yerli oyuncuların işi çok zor, Türk oyunculara değer verilmiyor.”

"Zor bir kura çektik"

Türkiye Milli Takımı'nın çektiği kuradan da bahseden Cengiz, “Zor bir kura çektik. İtalya ve Portekiz zor rakipler, ama elimizden geleni yapacağız.

"Biz iyi bir takımız. Çok iyi bir ortamımız var ve ben, en güzel günlerimi milli takımda geçiriyorum.

“EURO 2020’de iyi değildik. İstediğimiz oyunu oynayamadık bir türlü. Ben özellikle Galler ve isviçreyi yenebileceğimizi düşünüyordum.

"Hepimiz çok zor günler geçirdik. Beklenti yüksekti, ama karşılayamadık." dedi.

"Beni geliştiren Avcı, öz güvenli olmamı sağlayan Terim'dir"

Çalıştığı hocalardan da bahseden Cengiz şu ifadeleri kulandı:

"Çalıştığım her hoca çok değerli. Taktik olarak beni geliştiren hocalardan birisi Abdullah Avcı.

"Öz güvenli olmamı sağlayan ise Fatih Terim'dir. İkisinin yeri bende ayrı.

“Futbolu Abdullah Avcı'dan öğrendim. Taktik bilgisi çok yüksek bir hoca. Avrupa'da, çok fazla taksiksel şey öğrendim.

"Abdullah Avcı'nın, Avrupa'daki hocalardan bir farkı yok. Çok iyi analiz sistemi var.

"Emre Belözoğlu’nun da çok iyi bir hoca olacağını düşünüyorum. Çok iyi futbol oynatıyor.

"Birlikte futbol oynadık. Saha içerisinde çok kızardı bize, ama ondan çok şey öğrendim.

"Onu izlerken hep keyif aldım. Futbolu çok iyi biliyor ve çok iyi bir kariyeri var."

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