Trabzonspor, 20 maçta 49 puan toplayarak Süper Lig'deki en yüksek ikinci puanına ulaştı

Trabzonspor, Süper Lig’in 20. haftasında evinde ağırladığı Yeni Malatyaspor’u 1-0 mağlup ederken tarihi bir başarıya ulaştı.

Abdullah Avcı yönetiminde 2021/22 sezonuna harika bir başlangıç yapan Trabzonspor, bu sezon tek yenilgisini deplasmanda karşılaştığı Antalyaspor’dan aldı.

İçerde ve dışarda oynadığı futbolla beğeni kazanan karadeniz ekibi, Yeni Malatyaspor’dan aldığı 3 puanın ardından Süper Lig’de 49 puana ulaşarak liderliğini sürdürdü.

Böylece bordo-mavili ekip, ligde 49 puana ulaştı ve 1995/96 sezonundan bu yana 20. maçlar itibarıyla en yüksek ikinci puanına ulaştı.

49 - Bu sezon Süper Lig'de 49 puan toplayan Trabzonspor, lig tarihinde 1995/96 sezonunun (51) ardından 20. maçlar itibarıyla en yüksek ikinci puanına ulaştı. Marş. pic.twitter.com/O10sza4nLX — OptaCan (@OptaCan) January 7, 2022

Karadeniz temsilcisi, bahsi geçen sezonda 20 maçın ardından 51 puana ulaşmıştı.

Süper Lig tarihinde en yüksek puanını yine 1995/96 sezonunda toplayan Trabzonspor, 82 puana ulaşmasına rağmen şampiyonluğu averaj farkı ile Fenerbahçe’ye kaptırmıştı.

Yeni Malatyaspor maçında ne oldu?

Mücadeleye hızlı başlayan taraf Trabzonspor olurken özellikle ilk yarının bütününde Yeni Malatyaspor kalesini abluka altına aldı.

Dakikalar 23’ü gösterdiğinde Kuzey’in ‘yeni’ kralı Abdullah Avcı’nın takımını 1-0 öne geçirirken golün asisti ise Nwakaeme’den geldi.

İkinci yarıda da oyun üstünlüğünü elinde tutan bordo-mavili ekip farkı artırabilecek pozisyonları buldu, ancak değerlendiremedi.

Karşılaşmanın ikinci yarısından gol sesi çıkmadı ve Trabzonspor; evinde oynadığı Yeni Malatyaspor maçından 1-0 galibiyetle ayrıldı.

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