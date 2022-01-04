Arsenal’den Fiorentina’ya Vlahovic teklifi: 55 milyon Euro+Torreira

La Gazzetta dello Sport'a göre Arsenal, Ocak ayında Fiorentina'nın yıldızı Dusan Vlahovic'i kadrosuna katmak için yeni bir teklifte bulundu.

Topçular, Pierre-Emerick Aubameyang'ın kış transfer döneminde Emirates Stadyumu'ndan ayrılmasına karar verdiği için yeni bir forvet arıyor.

2021'de Avrupa'nın en iyi beş liginde ikinci en üretken forvet oyuncusu olan 21 yaşındaki oyuncu, transfer listesinin başında. Arsenal aylar önce resmi bir açılış teklifi yapmıştı.

La Gazzetta dello Sport'a göre, yeni bir teklifle bir kez daha Fiorentina'nın kapısını çaldılar: 55 milyon avro artı geçen yaz satın alma opsiyonuyla Fiorentina'ya kiralanan Lucas Torreira.

Fiorentina'nın Uruguaylı Torreira ile kalıcı olarak imzalaması için 15 milyon € ödemesi gerekecek, bu nedenle Vlahovic'in toplam maliyeti 70 milyon € civarında olacak.

Fiorentina teklifi değerlendiriyor, ancak Vlahovic Arsenal'e katılmaya istekli görünmüyor.

Sırbistanlı milli oyuncu seçenekleri değerlendiriyor ve sezon sonuna kadar Stadio Artemio Franchi'de kalmaya istekli görünüyor.

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