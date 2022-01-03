Real Madrid'i yıkan Enes Ünal kariyer zirvesinde

La Liga'da sezona yedi maçta yedi mağlubiyetle başlayan ancak oynadığı son altı maçta da yenilmeyen ve lider Real Madrid'i tek golle geçen Getafe'de Enes Ünal fırtınası yaşanıyor.

Ligin en az gol atan takımı olan Getafe'nin attığı 13 golün altısına imza atan milli oyuncu, Real Madrid karşısında da takımına üç puanı kazandırdı.

Bursaspor'dan ayrıldıktan sonra önce Manchester City'ye imza atan ancak sonrasında sırasıyla Belçika ve Hollanda'ya kiralanmasının ardından bonservisiyle birlikte Villarreal'e transfer olan 24 yaşındaki oyuncu, 2017-2018 sezonundan bu yana forma giydiği La Liga'daki en yüksek gol sayısını bir kez daha tekrarlamış oldu.

En iyi dönemini Hollanda'da geçirdi

Daha önce 2018-2019 sezonunda Valladolid'de 33 maçta altı, 2019-2020 sezonunda ise yine Valladolid'de 35 maçta altı gole imzasını atan Enes, bu gol sayısına bu sezon 19 maçta ulaştı.

Getafe'nin hücumdaki en etkili gol silayı olan genç oyuncu takımının ligde kalma yolundaki en büyük umudu olmayı da sürdürdü.

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Kariyerinin en iyi dönemini Twente formasıyla Hollanda Ligi'nde geçiren Enes, 2016-2017 sezonunda bu takımla 32 maça çıkmış ve 18 gole imzasını atmıştı.

Bu performansı sonrasında Villarreal'den teklif alan genç yıldızı 14 milyon euro'luk yüksek bir bonservis bedeliyle kariyerine La Liga'da devam etmeye karar vermişti.

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