Arsenal, Ander Herrera'yı bedelsiz olarak kadrosuna katmak istiyor
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Manchester United'ın İspanyol oyuncusu Ander Herrera'nın kontratı sezon sonunda sona erecek.
İspanyol orta saha oyuncusunu Paris Saint-Germain'in kadrosuna katabileceği konuşuluyordu.
The Mail Online'ın haberine göre, Arsenal de Herrera'yı bedelsiz olarak transfer etmek için hazırlanıyor.
29 yaşındaki oyuncunun Manchester United'da kalma ihtimali olsa da, maaşını 80 bin Pound'dan 150 bin Pound'a çıkarmak isteyen İspanyol oyuncunun geleceği henüz belirsiz.