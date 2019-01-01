Arsenal, Ander Herrera'yı bedelsiz olarak kadrosuna katmak istiyor

Arsenal, sezon sonunda Manchester United ile sözleşmesi sona erecek olan Ander Herrera'yı bedelsiz olarak kadrosuna katmanın peşinde.

'ın İspanyol oyuncusu Ander Herrera'nın kontratı sezon sonunda sona erecek.

İspanyol orta saha oyuncusunu 'in kadrosuna katabileceği konuşuluyordu.

The Mail Online'ın haberine göre, de Herrera'yı bedelsiz olarak transfer etmek için hazırlanıyor.

29 yaşındaki oyuncunun Manchester United'da kalma ihtimali olsa da, maaşını 80 bin Pound'dan 150 bin Pound'a çıkarmak isteyen İspanyol oyuncunun geleceği henüz belirsiz.