Arsenal 4 yaşındaki oyuncuyu transfer etti!

Premier Lig'de kötü günler geçiren Arsenal geleceğe yatırımı çok farklı bir noktaya taşıdı.

Arsene Wenger döneminde genç futbolculara yaptığı yatırımlarla dikkatleri çeken Arsenal, eski günlerinden esintiler sunan bir transfere imza attı. Londra ekibi dört yaşındaki Zayn Ali Salman'ı renklerine kattı. Arsenal akademisine seçilen en küçük isim olan Salman hala anaokulunda okusa da büyük bir yeteneğe sahip.

With skills "too sharp for his own age", five-year-old Zayn Ali Salman is the youngest player to join Arsenal's football academy pic.twitter.com/jO5Ol6SnrY — The National (@TheNationalNews) October 21, 2021

Sekiz yaşındaki rakiplerine karşı çalım atabilen ve çok sayıda gole imza atan Salman'ın babası oğlunun bu başarısının kendisi adına sürpriz olmadığını söyledi. Oğlunun doğuştan yetenekli olduğunun altını çizen baba Salman, "Doğumuna yardımcı olan hemşire bile karnına dokunup ne denli güçlü olduğuna şaşırmıştı" dedi.

Gelişimi merakla bekleniyor

Arsenal altyapısında görev yapan antrenörlerin Salman'ın önümüzdeki yıllarda yapabileceklerine dair oldukça umutlu olduğu kaydedilirken, henüz bir çocuk olan en genç Arsenal oyuncusunun ilerleyen yıllardaki kariyer gelişimi şimdiden merakla bekleniyor.

Öte yandan 4 yaşındaki oyuncunun transferi Avrupa'da yetenek keşfinin ne denli düşük bir yaşa indiğini de bir kez daha ortaya koyuyor.

İngiliz ekibinin attığı bu adımın önümüzdeki yıllarda diğer takımlar tarafından da takip edilmesine ve bu yaştaki çocukların futbol akademilerine transferlerinin sıklaşmasına kesin gözüyle bakılıyor. Türk futbolunun, dünya futbolunda eğitim yaşı bir hayli düşmüşken, bu duruma nasıl adapte olacağı ise büyük merak konusu.

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