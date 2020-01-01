Arjen Robben: "Guardiola dünyanın en iyi teknik direktörü"

Bayern Münih'in eski yıldızı Arjen Robben, Pep Guardiola'dan övgü dolu sözlerle bahsetti.

Arjen Robben, 'te bir dönem birlikte çalıştığı Pep Guardiola'yı "hücum futbolunun ustası" olarak nitelendirirken, onu dünyanın en iyi teknik direktörü olarak gördüğünü söyledi.

Geçtiğimiz Temmuz ayında profesyonel futbol kariyerini noktaladığını duyuran Robben, Alman devinde Guardiola ile üç sezon birlikte çalışmıştı.

Socrates'e açıklamalarda bulunan Arjen Robben, "Futbolu seviyorum, özellikle de hücum futbolunu seviyorum. Pep Guardila, hücum futbolunun ustasıydı. Tamamen hücuma ve topa sahip olmaya odaklanıyordu. Bu futbol anlayışını çok sevmiştim. Onunla aynı frekanstaydık. Bana göre Guardiola dünyanın en iyi teknik direktörü. Onunla geçirdiğimiz üç yıl bana çok şey öğretti." dedi.

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Robben, Bayern Münih forması giydiği süre boyunca Guardiola'nın yanı sıra Louis van Gaal, Carlo Ancelotti, Jupp Heynckes ve Niko Kovac ile, ayrıca 'de de Jose Mourinho ile birlikte çalışmıştı.