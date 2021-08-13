Arjantinli teknik direktör Sampaoli, PSG’nin Messi transferini topa tuttu.

Barcelona, geçtiğimiz günlerde La Liga’nın mali yükümlülükleri gereği Lionel Messi ile yeni sözleşme imzalayamayacağını açıklamıştı.

Bunun üzerine çocukluk kulübüne duygusal bir veda gerçekleştiren Arjantinli yıldız, Fransız devi Paris Saint-Germain ile anlaşmaya varmıştı.

Bu transferle birlikte futbolseverler; Neymar, Mbappe ve Messi gibi akılalmaz bir hücum üçlüsünü izleyecek olmanın heyecanına kapılmışlardı.

Her ne kadar Messi transferine bir bonservis bedeli ödenmemiş olsa da, yapılan maaş harcamaları PSG’nin rakiplerinin de gelir farklılıklarını sorgulamasına neden oldu.

Neler söylendi?

Ligue 1 ekiplerinden Marsilya’yı çalıştıran Arjantinli teknik adam Jorge Sampaoli, RMC Sport'a yaptığı açıklamalarda Messi transferinden yola çıkarak kulüpler arasındaki gelir adaletsizliğinden dem vurdu:

“Bugünlerde güç, adaletten ve eşitlikten daha ağır basıyor.”

“Lionel Messi transferi de bu eşitsizliği körükledi.”

“Herkes Ligue 1 izleyecek ama bu transfer aynı zamanda bizi adalet olgusundan uzaklaştıran büyük bir güç farkı yaratıyor.”

Messi’nin maliyeti

Sözleşmesinin sona ermesiyle bedelsiz olarak PSG ile anlaşan Lionel Messi, Fransız ekibinden yıllık 35 milyon euro’luk bir maaş kazanacak.

Ayrıca 35 milyon euro da imza parası alacak olan Messi'nin toplam gelirinin, bonuslar hariç 105 milyon euro'yu bulacağı söyleniyor.

Ayrıca AS’ta yer alan habere göre, Messi formalarının satışa çıkmasıyla PSG ilk yedi saniyelik süreçte 150 bin forma satışı gerçekleştirdi.

Fransız evi kâğıt üzerindeki hesaplamalarla 23.7 milyon euro civarında bir gelir elde etmiş gibi görünse de forma üreticisi Nike ile yapılan anlaşmalar gereği bu miktarı direkt olarak kasasına koyamıyor.

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