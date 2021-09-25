Antonio Rudiger futbol tarihine geçmeye hazırlanıyor

Chelsea ile sözleşmesi sona erecek olan yıldız oyuncu, futbol tarihinin en pahalı savunma oyuncusu olabilir.

Şampiyonlar Ligi'nde geçtiğimiz sezon şampiyonluğa ulaşan ve gözünü Premier Lig şampiyonluğuna diken Chelsea, Alman savunma oyuncusu Antonio Rudiger ile yeni sözleşme imzalamaya hazırlanırken, Mirror'a göre tecrübeli oyuncu atacağı yeni imzayla ismini futbol tarihinin en fazla kazanan savunma oyuncuları arasına yazdırabilir.

Chelsea'nin teknik direktörlük görevine Thomas Tuchel'i getirdiği geçtiğimiz Aralık ayından bu yana takımın en önemli isimleri arasında yer alan Rudiger ile Bayern Münih, PSG ve Real Madrid de yakından ilgilenirken, Chelsea'den haftada 200 bin sterlin isteyen Rudiger, bu takımlardan birine gitmesi halinde haftada 400 bin sterlin kazanabilir.

Acele etmeyecek

Bu yaz Lionel Messi ve Sergio Ramos gibi transferlerle dikkatleri üzerine çeken PSG'nin Rudiger'i tarihin en fazla kazanan savunma oyuncusu yaparak kadroya katmanın hesaplarını yaptığı öne sürülürken, Juventus da daha önce Roma formasıyla Serie A'da da boy gösteren 28 yaşındaki oyuncunun durumunu yakından takip ediyor.

Öte yandan Bayern Münih Teknik Direktörü Julian Nagelsmann da tecrübeli oyuncuya olan hayranlığını gizlemezken, "Bir futbolsever olarak baktığımda çok üst düzey bir oyuncu olduğunu söyleyebilirim. Son dönemde harika bir gelişim kaydetti. Tuchel ile birlikte çok iyi bir dönem geçiriyor ve Chelsea'nin en önemli isimlerinden" demişti.

Perşembe günü Sky Almanya'ya konuşan Rudiger kariyerinin en önemli kararını vereceğinin altını çizerken, "Bu yüzden hiçbir şey için acele etmeyeceğim. Şu ana dek Chelsea dışında hiçbir takımla konuşmadım" demişti. Rudiger Almanya adına hayal kırıklığıyla noktalanan EURO 2020'de milli formayı da giymişti.

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