Antonio Conte,Tottenham'a çok yakın

Premier Lig ekibi Tottenham, Inter'den ayrılan Antonio Conte ile görüşmelerde son aşamaya geldi.

Goal İtalya’nın edindiği bilgiye göre Tottenham, teknik direktörlük pozisyonu için Antonio Conte’yle anlaşmaya varmak üzere.

2020/21 sezonunu Inter ile Serie A şampiyonu olarak tamamlayan İtalyan teknik adam, kısa süre önce görevinden ayrılmıştı.

2016-2018 yılları arasında Chelsea’yi çalıştıran ve burada bir Premier Lig şampiyonluğu yaşayan Conte, ikinci Ada macerasına Kuzey Londra’da başlamaya hazırlanıyor.

Premier Lig’i yedinci sırada bitiren Tottenham, başarısız geçen sezonun ardından geniş bir yeniden yapılanma harekatı başlattı. Bu doğrultuda, geçmişte Juventus’un sportif direktörlüğünü yürüten Facio Paratici’nin kulübe katılması gündemde.

48 yaşındaki Paratici, daha önce Juventus’ta Conte ile birlikte çalışmıştı. 11 yıldır Torino ekibinde görev yapan Paratici’nin, 30 Haziran’da sözleşmesinin sona ermesiyle kulüpten ayrılacağı açıklandı.

Juventus’a 2010’da teknik koordinatör olarak katılan Paratici, 2011/12 sezonunda sportif direktörlüğe yükseldi, 2018’de ise futbol şubesinin başına geçti.

Sarri de adaylar arasındaydı

Jose Mourinho idaresinde beklentilerin altında kalan Tottenham, Portekizli çalıştırıcıyla yollarını sezon bitmeden ayırmıştı. Mourinho’nun yerine geçici olarak göreve gelen Ryan Mason’ın gelecek sezon takımın başında kalması beklenmiyordu.

Mourinho’dan boşalan koltuk için bir diğer İtalyan Maurizio Sarri’nin ismi de gündeme gelmişti. Ancak Tottenham, Chelsea’nin iki eski teknik direktörü arasında önceliği Conte’ye verdi.

Kane bilmecesi sürüyor

Tottenham cephesinde en büyük merak konusu, Conte’nin Harry Kane’i takımda kalmaya ikna edip edemeyeceği.

Premier Lig’de attığı 23 golle sezonu gol kralı olarak tamamlayan Kane, başarı eksikliğini gerekçe göstererek takımdan ayrılmak istediğini dile getirmişti.

Kulübün Conte gibi Premier Lig şampiyonluğu yaşamış bir teknik adamı tercih etmesi, Kane’i ikna için olumlu bir adım olarak görülüyor.

Kane’in ayrılmakta ısrarcı olması durumunda, Tottenham, Conte’nin Inter’den öğrencisi Romelu Lukaku’ya yönelebilir. Serie A’da harika bir sezon geçiren ve ligin en değerli oyuncusu seçilen Belçikalının, Inter’in ekonomik sıkıntıları nedeniyle başka bir takıma gidebileceği konuşuluyor.

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