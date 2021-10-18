Antalyaspor'un yeni futbol sorumlusu Nuri Şahin

Ersun Yanal ile yollarını ayıran Antalyaspor'da göreve Nuri Şahin getirildi.

Süper Lig'de 2021-22 sezonunun ilk sekiz haftasında sekiz puan toplayabilen Fraport TAV Antalyaspor, teknik direktör Ersun Yanal ile yollarını ayırdığını açıklamıştı. Akdeniz temsilcisi, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Teknik Direktörümüz Ersun Yanal ile sözleşmemizi sonlandırma kararı almış bulunmaktayız. Ersun Yanal ve ekibine hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, devam eden kariyerinde başarılar dileriz."

Daha önceden Fenerbahçe'yi çalıştıran deneyimli teknik direktör, Antalyaspor ile toplamda 46 maça çıkarken 14 galibiyet, 16 beraberlik ve 16 yenilgi aldı.

Antalyaspor, bunun ardından göreve teknik sorumlu olarak Nuri Şahin'i getirmişti. Şahin, Sivasspor maçında da takımın başıdna ilk maçına çıkmıştı.

Nuri Şahin futbolu bıraktığını açıkladı

Şahin, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla futbolculuk kariyerini noktaladığını ve yoluna futbol sorumlusu olarak devam edeceğini açıkladı:

"Kendimi bildim bileli futbol topunun peşinden tutkuyla koştum. Bilsinler ki futbolu sevmeye ve onu güzelleştirmeye devam edeceğim; ilk günkü tutkumla..."

"Küçücük bir çocuktum ve bu oyunun; mücadelesi, sevinci, heyecanı, üzüntüsü, başarısı, başarısızlığı ve daha bir çok şeyine aşık olmuştum. Kendimi en iyi futbolla ifade ettim, kendimi en mutlu hissettiğim yer sahaydı, bu hayata dair neyim varsa o yeşil saha ve o meşin yuvarlak verdi bana."

"Tutkuyla bağlandığı şey bir insanın hayatına ne kadar dokunabilirse, futbol benim hayatıma o kadar dokundu; tüm muhteşemliğiyle. Bugüne kadar yaşadığım her şey için minnettarım."

"Artık kariyerime futbol sorumlusu olarak devam etme zamanı. Saha içinde tecrübe ettiğim, araştırıp biriktirdiğim, birlikte çalıştığım hocalarımdan öğrendiğim tüm bilgileri artık ortaya koyma vakti. Fraport TAV Antalyasporda bana bu şansı veren başkanımıza ve tüm yönetimimize çok teşekkür ederim."

Nuri Şahin'in kariyeri

Kariyerine Borussia Dortmund'da başlayan Nuri Şahin, Alman devinin formasını toplamda 270 maçta terletti.

2011-12 sezonunda Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Real Madrid'e transfer olan yetenekli oyuncu, ertesi sezon ise Liverpool'a kiralandı ve ardından Dortmund'a geri döndü.

2018 yılında ise Werder Bremen'e transfer olan şahin, 2020 yılında Antalyaspor ile anlaşmaya vardı.

33 yaşındaki oyuncu, Antalyaspor formasını 50 maçta terletti ve dört asist kaydetti.

Daha fazlası için:

Messi ve Bojan Krkic'i geride bırakan Ansu Fati'den yeni rekor

Nagelsmann: "Futbolcuyken idolüm Terry'ydi"

Kevin De Bruyne takım arkadaşı Raheem Sterling'e sabır öğütledi