Andriy Shevchenko'nun hayali Milan teknik direktörlüğü

Ülkesi Ukrayna ile Euro 2020'ye hazırlanan Andriy Shevchenko, İtalyan ekibine teknik direktör olarak dönmek istediğini söyledi.

Euro 2020'de boy gösterecek Ukrayna'nın teknik direktörü Andriy Shevchenko kariyerinin ilerleyen bölümünde Milan'ın teknkik direktörü olmayı hayal ettiğini belirtti.

. Milan forması altında birer Serie A ve Şampiyonlar Ligi zaferi yaşayan 44 yaşındaki efsane futbol adamı kırmızı-siyahlı takımın içinde bulunduğu son durumu da değerlendirdi.

Shevchenko ne söyledi?

Milan'ı çalıştırma hayalinin önümüzdeki yıllar için geçerli olduğunu belirten Shevchenko, İtalyan ekibinin teknik direktörü Stefano Pioli'yi övdü:

"Pioli oyuncu grubunu yönetmekte harika bir iş çıkardı. Takımı ve maçları yönetmekteharikaydı. Ukrayna ile Euro 2020'de başarılı olmak istiyoruz.

"Milli takımdan ayrıldıktan sonra kulüp takımı çalıştırmak isterim ve bu Milan olursa harika olur. Milan her zaman benim kalbimdeki takım. İtalya'yı ikinci evim olarak görüyorum."

"Donnarumma kalmalıydı"

Milan ile olan sözleşmesini uzatmayan ve kulüpten ayrılan genç kaleci Gianluigi Donnarumma'nın durumunu da değerlendiren Shevchenko, genç kalecinin tercihinde özgür olduğunu söyledi:

"Donnarumma genç bir çocuk ve henüz kariyerinin başında. Hepimiz kendi seçimlerimizi yapmakta özgürüz. Bence Milan'da devam etseydi daha iyi olurdu ama farklı bir yoldan yürümeyi seçti.

"Milan her zaman çok iyi oyunculara sahip oldu. Zlatan Ibrahimovic'in varlığı genç oyuncuların gelişimi içim çok önemli."

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