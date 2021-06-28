Andres Iniesta: Kylian Mbappe, Barcelona'ya Haaland'dan daha çok yakışır

Barcelona efsanesi, Camp Nou'ya Kylian Mbappe'yi Erling Haaland'dan daha çok yakıştırıyor.

Barcelona, Kylian Mbappe ve Erling Haaland için pusuda bekliyor olsa da mali sıkıntılar kulübün elini kolunu bağlı tutuyor.

Ancak bu durum Kylian Mbappe'nin Barcelona'ya transfer olacağı iddialarını aralıksız bırakmadı.

Mbappe kendisini Parc des Princes'te tutacak yeni bir sözleşmeye henüz imza atmazken, Norveçli yıldız Haaland ise 20 yaşında ülkesi ile uluslarası arenada boy gösteriyor.

Andres Iniesta ne söyledi?

El Transistor'a konuşan Eski Barcelonalı yıldız, Camp Nou'da gelecek vadeden hangi lideri görmek istediği sorulduğunda şu yanıtı veriyor:

"Özellikleri nedeniyle Mbappe, Barça'ya Haaland'dan daha çok yakışır.

Herkese göre çok iyi olan iki oyuncu, takımlarında devam edip etmeyeceklerini ve bu yaz bir transfer olup olmayacağını göreceğiz."

Iniesta ayrıca 18 yaşındaki İspanyol oyuncu Pedri'nin de büyük bir hayranı:

"Pedri ile ilgili en önemli şey onun kendi gibi olması.

Çok sevdiğim bir oyuncu, büyümeye ve öğrenmeye devam etmesi gerekiyor.

Onu oynarken gördüğümde, sahada iyi vakit geçiren bir oyuncu izliyorum. Çok iyi odaklanan biri."

Kylian Mbappe ile Erling Haaland'ın sözleşmesi ne zaman bitiyor?

2017'de Monaco'dan Paris Saint-Germain'e transfer olan Kylian Mbappe'nin Fransız ekibi ile sözleşmesi Haziran 2022'de sona erecek.

Mbappe bu yaz Paris'te kalma kararı verse de gelecek sezon Ocak ayından itibaren teklifleri değerlendirme hakkına sahip.

2000 doğumlu Erling Haaland'ın ise Borrusia Dortmund ile 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

Ancak futbolun son yıllardaki en gözde ismi büyük bir transfer bütçesi karşılığında takımdan ayrılabilir.

Daha fazlası