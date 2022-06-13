Andrea Pirlo'nun Fatih Karagümrük'teki ekibinde kimler olacak?

İtalyan efsane, Türkiye'ye yalnız değil ekibiyle birlikte geliyor. Peki Pirlo'nun ekibinde kimler var?

Andrea Pirlo, zorlu Juventus sınavının ardından 2022/23 sezonunda Fatih Karagümrük için kolları sıvadı.

Türkiye'ye gelen İtalyan teknik direktör, kendisini 1 yıl İstanbul'da tutacak sözleşmeye imzayı attı ve 14 Haziran Salı günü basının karşısına çıkacak.

Peki Andrea Pirlo, Türkiye'ye hangi isimlerle geldi? GOAL Türkiye ile göz atalım.

Andrea Pirlo, Fatih Karagümrük'e kimlerle geldi?

GOAL İtalya'nın bilgilerine göre; İtalyan teknik direktör, İstanbul'a yalnız gelmiyor.

Yardımcıları Roberto Baronio, Paolo Bertelli ve Antonio Gagliardi de Andrea Pirlo ile birlikte Türkiye'nin yolunu tutacak.

Fatih Karagümrük'ün yeni teknik direktörlüğünü üstlenen İtalyan kişisel sosyal medya hesabından şu sözlerle paylaşım yaptı: "Yeni bir maceraya başladığım için mutluyum. Teşekkürler Fatih Karagümrük."

Andrea Pirlo, Juventus'ta ne yapmıştı?

2019/20'de Serie A şampiyonluğu yaşayan Juventus, Pirlo yönetimindeki sezonu dördüncü sırada tamamladı.

Ancak Pirlo, Juventus teknik direktörlüğünü üstlendiği 2020-2021 sezonunda birer İtalya Kupası ve İtalya Süper Kupa zaferleri elde etti.

Daha fazlası