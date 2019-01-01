Andrea Pirlo: Balotelli yeniden ve doğru bir şekilde başlamak istiyor

Andrea Pirlo, yeni kulübünde ilk golünü atan Mario Balotelli'nin İtalya Milli Takımı'na dönmesini destekleyen açıklamalarda bulundu.

Andrea Pirlo, Mario Balotelli'nin İtalya Milli Takımı'na dönüşü için bir ışık gördüğünü söyledi.

Mario Balotelli, ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından bu yaz İtalyan kulübü Brescia'ya döndü. 29 yaşındaki yıldız futbolcu, ile oynanan hazırlık karşılaşmasında Brescia formasıyla ilk kez ağları sarstı.

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Kariyerini MSL ekiplerinden New York City'de sonlandıran İtalya Milli Takımı'nın efsane ismi Pirlo, Balotelli'nin milli formayı tekrar giymek için kendi göstermesi gerektiğinden söz etti:

"Eğer Balotelli, Brescia formasını tercih ettiyse bunun anlamı yeniden başlamak ve bunu doğru bir şekilde yapmak istediğidir. Ve eğer tekrar başlıyorsa, milli takım da dahil, bunun sonuçları olacaktır. İtalya Milli Takımı'na dönmek tamamen ona bağlı. Sahada bunu hak ettiğini göstermezsen, milli takım konusunu aklından bile geçiremezsin."

Balotelli, İtalya Milli Takımı formasıyla son maçını 2018'de A Grubu'nda 'ya karşı giydi.

