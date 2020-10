ANALİZ | Benfica, altyapı yıldızlarından nasıl 900 milyon euro kazandı?

Avrupa futbolunun en iyi altyapı organizasyonlarından birine sahip olan Benfica, mali anlamda bunun karşılığını fazlasıyla alıyor...

ANALİZ | Jonathan Smith | Çeviri: Mehmet Can Ünlü

"Birçok Portekizli futbolcu çeşitli sebeplerle yurt dışına gidiyor. Biz kaşiflerin ülkesiyiz. Bu çok eski zamanlara, toprakta ve denizde yeni yaşam alanları bulmak için yapılan keşif gezilerine kadar dayanıyor. Bu bizim DNA'mızda var. Yurt dışına gittiğinizde, en hızlı şekilde adapte olmanız gerekir."

8 yıl boyunca 'de as takım performans analistliği yapan, Roberto Mancini ve Manuel Pellegrini ile kazanılan şampiyonluklarda pay sahibi olan isimlerden olan Pedro Marquez, yurt dışında çalışmanın ne demek olduğunu yeterince biliyor.

Şimdilerde ülkesine, Lizbon'a geri dönen Marques, şu anda 'nın inanılmaz yetenekler yetiştiren altyapısında teknik direktörlük göreviyle kulübün altyapı geleneğini sürdürmesine yardımcı oluyor.

Şu anda Avrupa futbolunun önemli oyuncuarından olan Bernardo Silva, Ruben Dias, Ederson, Joao Cancelo, Victor Lindelöf, Joao Felix, Goncalo Guedes, Danilo Pereira ve Renato Sanches gibi isimler Benfica altyapısından yetişti.

Kulüp, son 10 yılda yaptığı oyuncu satışlarından 900 milyon euro'ya yakın bir gelir elde ederek mali açıdan Avrupa'nın beş büyük liginde mücadele eden büyük takımlarla mücadele edebilecek seviyeye ulaştı.

Benfica'nın altyapısında teknik koordinatörlük yapan Rodrigo Magalhaes, Goal'e yaptığı açıklamalarda şöyle konuştu: "Benfica'nın altyapıdan 4-5 oyuncunun da olduğu bir kadroyla Şampiyonlar Ligi'ni kazanmasını en büyük hayalim. Yetiştirdiğimiz oyuncuların kalitesine baktığınızda bunun mümkün olabileceğini görebilirsiniz. Bana göre Benfica bu alanda zirvede. Bu seviyede olan başka bir kulüp yok. Oyuncular burada Benfica sevgisiyle yetişiyor. Onları yüksek seviyelere ulaştıran en önemli faktörlerden birisi de bu tutku."

Altyapı futbolu, tarihinde 2 Avrupa Kupası ve 37 lig şampiyonluğu yaşayan Benfica'nın benimsediği temel bir strateji olmuş durumda.

Futbolun zengin kulüpleri listesine İngiltere, İspanya, Amanya, İtalya ve 'dan takımların giderek fazla hakim olmasıyla Benfica da rekabetçi kalabilmek ve yurt içi ve yurt dışından üst düzey oyuncuları kendisine çekebilmek için bir savaş veriyor.

Benfica, Soccerex'in 2020 yılı için dünyanın mali açıdan en güçlü 100 kulübünü derlediği listede 64. sırada yer almıştı. Bu listede İngiltere'de geçtiğimiz sezon 2. Lig'e düşme tehlikesi geçiren Stoke City ise onların bir basamak üstünde, 63. sırada yer aldı.

devi bu sezon sürpriz bir şekilde play-off turunda PAOK'a elenerek Şampiyonlar Ligi'ne katılamayınca, Dias'ı 68 milyon euro karşılığında Manchester City'ye satma kararı aldı. Bu, altyapıdan yetiştirip sattıkları ilk oyuncu değldi, ve son da olmayacak.

Marques, Goal'e yaptığı açıklamalarına şöyle devam etti: "Bizim için geleceğe yatırım, uzun vadeli vizyonumuzun bir parçası ve kulübümüz için de stratejik bir dayanaktır. Bu 10-15 yıldır bu şekilde devam ediyor ve sürdürülebilir yapımızın bir parçası. Yatırımlarımızın karşılık alması ve oyuncularımıza değer katmak için her gün çalışıyoruz. Onların profesyonel futbolcu olma hayallerine ulaşmalarında yardımcı olmaya kararlıyız, ama altyapı akademisini as takıma oyuncular yetiştirmek için de var olduğunu biliyoruz. İdealimiz onların as takımla maçlara çıkması, ama bazılarının yurt dışına gideceklerinin de farkındayız."

Pep Guardiola, Benfica altyapısının değerinin farkında olan teknik adamlardan birisi. Zira dört yıllık Manchester City macerası boyunca Benfica altyapısından yetişen birçok oyuncuyu takımına getirdi.

Oyuna teknik ve taktik yaklaşımıyla tanınan Guardiola, talepleriyle başa çıkabilecek, aynı zamanda maç içinde farkındalıkları yüksek, zeki oyuncuları sever.

Benfica U-19 takımının teknik direktörü Lus Araujo için Guardiola'nın Benfica altyapısından yetişen oyuncularla sık sık çalışması bir sürpriz değil.

Goal'e yaptığı açıklamalarda, "Oyuncularımıza öğrettiğimiz en önemli şeylerden birisi oyunu okumak. Onlara sadece nasıl oynamaları gerektiğini öğretmiyoruz." derken, şöyle devam etti: "Onlara maç içinde nasıl kararlar vereceklerini ve oyunu nasıl okuyacaklarını öğretmek zorundayız. Mesela Bernardo Silva çok zeki bir oyuncudur, Ruben Dias ise oyun içinde bir lider ve bir teknik direktör gibidir. Sürekli arkadaşlarıyla konuşur ve onlara neler olduğunu anlatır. Bence Pep Guardiola'nın da bizim altyapımızdan yetişen oyuncuları tercih etmesinin sebeplerinden birisi de bu. Çünkü oyunu bilen, teknik oyuncular yetiştiriyoruz."

Son 15 yıldır Benfica'da 6-15 yaş arası oyuncularla çalışan Magalhaes'e altyapıdan bu kadar çok üst düzey oyuncu yetiştirebilmelerinin sırrı sorulduğunda ise şu yanıtı veriyor: "Bizler, diğer kişilerin görmediğini görüyoruz. En önemli başarılarımızdan birisi, yetişkin futbolunda hangi oyuncuların başarılı olabileceğini kestirebilmek. Mesela Bernardo Silva U-9 ve U-13 takımlarında harika bir oyuncuydu ama U-14 ve U-16 takımlarında performansı düşüşe geçti. Elimizdeki verilere göre bazı oyuncular için beklememiz gerektiğini biliyoruz. Bernardo veye Felix gibi, çünkü onların teknik kapasitelerinin yanı sıra oyunu okuma ve karar verme yetenekleri de üst düzeyde. Bu tip oyuncular fiziksel olarak diğer oyuncuların seviyesine ulaştığında, başka bir seviyeye atlamış oluyorlar."

Hiçbir oyuncunun kulübüne bağlılık duymadan dünya çapında bir oyuncu olamayacağını savunan Magalhaes, şöyle devam etti: "Bu bizim 1960'lardan beri sahip olduğumuz bir kültür. Benfica, Eusebio ve Mario Coluna'nın etrafında kurulan takımla yükselişe geçerken, takımdaki her oyuncu sahada savaşır ve asla pes etmezdi. Hepsi çalışkan oyunculardı ve biz de genç oyuncularımıza üst düzey futbolcuların her anlamda ne kadar çalışkan olması gerektiğini anlatıyoruz. Çok çalışmadan başarı yakalayan üst düzey oyuncu olduğuna inanmıyorum."

Oyuncuları genç yaşlarında keşfetmek de Benfica'nın bu alandaki başarısının sırlarından bir tanesi.

Kulübün Portekiz'deki alt yaş maçlarını izleyen 200'den fazla çalışanı bulunuyor. Ayrıca takip edilen oyuncuların Lizbon'daki altyapı kampüsüne geçmeden önce gelişim ve takibini sağlayan 5 yerel merkezleri var.

Altyapıda yıllardır çalışan altyapıdaki teknik heyet, oyuncuların tekniklerini geliştirmenin yanı sıra onların oyuna tutkusunu sağlamak ve bireysel yeteneklerine zarar verecek kadar "aşırı eğitim" yapmamayı da benimsemiş durumda.

"Bazen doğal yeteneklere zarar vermemelisiniz." diyen Marques, şöyle devam ediyor: "Çok fazla antrenörlük yapmaktansa onlarla ilgilenmek ve oyuncu yeteneklerini en iyi şekilde ortaya çıkarmak da önemlidir. Biz oyuncuların sahip olduğu yetenekleri ortaya çıkarmasına yardımcı oluyoruz. Mesela Ruben Dias, 8 yaşındayken bile lider özelliklere sahipti. Biz onun bu karakterini oyuna adapte etmesini sağladık."

Kulübün, Portekiz futbolunda 2. Ligi olan LigaPro'da Benfica'nın B takımının formasını giymeden önce çeşitli yaş grupları arasında geçiş yapan oyuncuları için açık bir yolu olduğu net bir şekilde görülüyor.

Bu üretim hattından sadece Benfica ve Avrupa'nın üst düzey kulüperi yararlanmıyor, Portekiz Milli Takımı da son yıllarda 'ya bağımlı olmaktan çıkıp çok daha güçlü bir hale geldi. 'ninve Avrupa Şampiyonası'nın son şampiyonu olan Portekiz, önümüzdeki yaza ertelenen EURO 2020'nin de favorileri arasında.

Auraujo ise sözlerini şöyle tamamlıyor: "Ben Benfica için çalışıyorum ve görevim kulüp için oyuncu yetiştirmek. Ama 18 yaşındaki Renato Sanches gibi Benfica'dan çıkan bir oyuncunun Portekiz Milli Takımı ile Avrupa Şampiyonası kazandığını görmek de bizler için farklı bir kazanç. Ben bir Portekizliyim ve ülkemin iyi işler yaptığını görmek ve bunun gelişimine yardımcı olduğumuz oyuncularla yapılması çok mutluluk verici."