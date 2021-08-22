"Allegri'nin cesur olması gerekiyor"

Efsane teknik direktör Fabio Capello, Juventus teknik direktröünün Cristiano Ronaldo'ya karşı cesur davranması gerektiğini söyledi.

Teknik direktörlük kariyerine nokta koyan efsane teknik adam Fabio Capello, Serie A'nın yeni sezonunda favorinin eski takımı Juventus olduğunu söyledi. Corriere dello Sport'a verdiği röportajda sezonun çok dengeli geçeceğinin altını çizen Capello, son şampiyon Inter'in Romelu Lukaku'nun ayrılmasıyla büyük bir yara aldığını söyledi.

Capello ne söyledi?

Takımdaki ikinci dönemini geçirecek olan Massimiliano Allegri'nin Juventus için doğru seçim olduğunu belirten Capello, deneyimli teknik adamı övmeyi ihmal etmedi:

"Allegri uçarı biri değil. Büyük bir gruba liderlik ettiğinizde trendleri takip etmenize gerek olmaz. Yapılması gereken oyun sisteminizi oyuncularınıza göre uyarlamaktır. Allegri'nin Real Madrid'i reddedip, Juventus'un başına geçmesi meydan okumadan kaçış değildi. Aksine şimdi bütün sorumluluk onun üstünde."

"Ronaldo'ya net olunmalı"

Uzun süren kariyerinin getirdiği tecrübeyle kendi meslek sırlarından birini paylaşan ve teknik direktörlerin oyuncularına karşı dürüst olması gerektiğini belirten Capello, Cristiano Ronaldo'ya da bu şekilde davranılması gerektiğini söyledi:

"Oyuncularla açık bir şekilde konuşmalı ve nerede olduklarını, nereye gittiklerini söylemeniz gerekiyor. En küçük yaştaki oyunculardan büyük şampiyonlara kadar herkese net olmak zorundasınız. Juventus Ronaldo'ya bu şekilde davranmazsa bu yönetilmesi zor bir probleme dönüşebilir.

"Antrenörün herkese aynı şekilde eşit davranabilecek cesareti olmalı. Herkese eşit davranmak, saygı kazandırır."

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