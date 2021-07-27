Haaland'dan transfer itirafı: Benim için 175 milyon euro...

Erling Haaland transferi için dün menajeriyle bir görüşme gerçekleştirdiğini açıkladı.

Avrupa futbolunda geçtiğimiz sezona damga vuran ve önümüzdeki 15 yılda adından en çok söz ettirecek futbolcuların başında gelen Erling Haaland transferine ilişkin konuştu.

Dortmund forması giyen Norveçli yıldız, takımında mutlu olduğunu belirtirken, kendisi için talep edilen bonservis bedelinin oldukça yüksek olduğunun altını çizdi.

Haaland ne söyledi?

Transferin ilişkin olarak menajeriyle bir aydır görüşmediğini ve bu süre zarfındaki ilk görüşmelerini dün gerçekleştirdiklerini belirten Haaland, takımda mutlu olduğunu söyledi:

"Menajerimle düne kadar bir aydır konuşmamıştım. 175 milyon euro'nun gerçekçi bir talep olduğunu düşünmüyorum. Bence bu bir söylentiden ibaret çünkü bu miktar sadece bir oyuncu için çok fazla para demek.

"Sözleşmemin sona ermesine üç yıl kaldı ve burada olmanın tadını çıkarıyorum. Kupa kazanmak tabii ki önemli ve olabildiğince kazanmak istiyorum."

Bir yıl sonra ucuza gidebilir

Dortmund'un transferi için 100 milyon euro'nun üzerinde bir bonservis bedeli talep ettiği Haaland, önümüzdeki yaz kontratındaki bir maddeden ötürü 75 milyon euro'ya serbest kalacak.

Chelsea, Real Madrid ve Barcelona'nın yakından ilgilendiği genç yıldız geçtiğimiz sezon Dortmund formasıyla 42 gol atmıştı.

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