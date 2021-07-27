Chelsea, Fransız savunmacı için Sevilla ile görüşüyor: Serbest kalma bedeli 80 milyon euro

Chelsea, Thomas Tuchel'in isteği doğrultusunda Sevilla'nın Fransız stoperi Jules Kounde'yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

The Guardian'dan Fabrizio Romano ve Jacob Steinberg'in haberine göre, bir süredir Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin kadrosuna katmak için nabız yokladığı Sevilla'nın Fransız stoperi Jules Kounde için Chelsea, İspanyol kulübüyle görüşmelere başladı.

Kounde henüz 22 yaşında olmasına rağmen, La Liga'nın en iyi stoperlerinden biri olarak kabul ediliyor. 80 milyon Euro serbest kalma maddesi olan oyuncu, son zamanlarda Fransa Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonası kadrosunda da kendisine yer buldu.

Pazarlıklar ve United ihtimali

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istemesi, Kounde'nin İngiltere'ye transfer olmaya sıcak bakmasını sağlarken, oyuncu için Chelsea'nin serbest kalma bedelinde Sevilla ile pazarlıklarla girişmesi bekleniyor. Bununla birlikte Sevilla'nın finansal zorluklar yaşamasının da, Chelsea'ye pazarlıklar sırasında bir avantaj sağayabileceği konuşuluyor.

Daha önce Manchester City'nin yanı sıra Manchester United'ın da ilgi gösterdiği Fransız stoper, rotasyonda elini güçlendirmek isteyen Tuchel'in üçlü savunma hattının sağında kullanabileceği en ideal tercih olabilir.

Daily Mail' in haberine göre ise Raphael Varane ile savunmasını güçlendirecek United'ın bir diğer takviye olarak Kounde seçeneğini yeniden gündeme getirmesi bekleniyor.

