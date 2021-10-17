Trabzonspor adım adım rekora gidiyor

Bordo-mavili ekip, Fenerbahçe'yi üç golle mağlup etti ve liderlik koltuğuna yükseldi.

Süper Lig'in dokuzuncu haftasında Trabzonspor, evinde ilk sekiz haftanın lideri Fenerbahçe'yi ağırladı.

Yüksek tempolu maçın henüz üçüncü dakikasında Fenerbahçe, Diego Rossi'nin attığı golle öne geçti. Sarı-lacivertliler, 23. dakikada Kim Min-Jae'nin ikinci sarı karttan kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.

25. dakikada Anastasios Bakasetas'ın golüyle Trabzonspor, skora denge getirmeyi başardı. Bordo mavili ekip, maçın son dakikalarında Bakasetas ve Yusuf Sarı'nın attığı gollerle rakibini 3-1 mağlup etti ve Süper Lig'in yeni lideri oldu.

Trabzonspor rekora yaklaştı

2021-22 sezonunda Süper Lig'de yenilgi yüzü görmeyen tek takım olan Trabzonspor, 21 puanla liderlik koltuğuna oturdu.

Opta verilerine göre bordo-mavililer, bu galibiyetle birlikte 21 maçlık yenilmezlik serisiyle (10 galibiyet, 11 beraberlik) Süper Lig'de devam eden en uzun serinin sahibi oldu.

Ayrıca Trabzonspor, 1995'teki 25 maçlık serisinden bu yana tarihindeki en uzun serisini yakaladı.

21 - Süper Lig'de 21 maçtır yenilmeyen ve ligde devam eden en uzun serinin sahibi olan Trabzonspor (10G 11B), 1995'ten bu yana en uzun serisini yakaladı (26 maç). Güvenilir. pic.twitter.com/1Uy6ZAXYfJ — OptaCan (@OptaCan) October 17, 2021

10 yıl sonra bir ilk

Ayrıca Trabzonspor, yine Opta verilerine göre 2010-11 sezonundan beri ilk kez Fenerbahçe'ye bir maçta üç gol atmayı başardı.

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