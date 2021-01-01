Aleksander Ceferin'den Avrupa'nın dev kulüplerine tehdit

UEFA başkanı açık konuştu. Avrupa Süper Ligi'nden resmî olarak çekilmeyen kulüpler, Şampiyonlar Ligi'ne katılamayacak. Ayrıca yaptırımlar da yolda.

Avrupa futbolunda kaos, kısa dönemde sonlanacak gibi durmuyor. Covid-19 salgını, lükse alışkın kulüpleri zor duruma soktu ve onları Avrupa Süper Lig gibi, daha fazla para kazanacakları bir organizasyona yöneltti.

Bu iş, taraftarlar başta olmak üzere futbolun tüm unsurları tarafından lanetlendi ve hâlâ tartışılmaya devam ediyor.

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'in de konuyla ilgili söyleyeceği çok şey var. Başkan, Avrupa Süper Ligi'nden henüz ayrılmayan dört kulübü Şampiyonlar Ligi'nden men etmekle tehdit etti.

Geçtiğimiz pazar günü ilan edilen ligde, başlangıçta 12 kulüp vardı. Ardından sekiz kulüp organizasyondan ayrıldı.

Ancak Real Madrid, Barcelona, Juventus ve AC Milan henüz resmî olarak ligden çekilmedi.

Ne söylendi?

The Associated Press'e konuşan Ceferin, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Kulüplerin Süper Lig mi yoksa Avrupa kulübü mü olduklarına karar vermeleri gerekeceği çok açık.

"Süper Lig'de olduklarını söylerlerse tabii ki Şampiyonlar Ligi oynamazlar. Bunu yapmaya hazırlarsa kendi liglerinde oynayabilirler.

"Benim için, hatalarını kabul eden ve 'Projeden ayrılacağız' diyen kulüplerin durumu farklı.

"Diğerleri ise esas olarak bu projenin öldüğünü söyleyeceğimi biliyor, ancak muhtemelen inanmak istemiyorlar."

UEFA'nın bir sonraki adımı ne olacak?

Avrupa yönetim organı, Süper Lig planlamasına dahil olan kulüp yetkililerini cezalandırma olasılığını görüşmek üzere cuma günü toplandı.

Ceferin, UEFA'nın olası yaptırımları tartışmak için önümüzdeki hafta ulusal federasyonlar ve yerel liglerle bağlantı kurmayı planladığını söyledi.

Bu arada UEFA, 2024'ten itibaren yeniden düzenlenmiş bir Şampiyonlar Ligi planlıyor. Turnuva 32 takımda 36 takıma, grup maçları ise altıdan 10'a çıkarılacak.

Manchester City oyunusu İlkay Gündoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada yeni Şampiyonlar Ligi formatını, "İki kötüden daha az kötü olanı" olarak yorumlamıştı.

Daha fazlası için: