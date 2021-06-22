Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın geleceği belirsizliğini korurken Başkan Çebi: "Sözleşme önünde, imzalasın!" dedi.

Beşiktaş'ta Sergin Yalçın'ın geleceği belirsizliğini koruyor. Rıdvan Dilmen 'in Sergen Yalçın'ın yeni sözleşmeye imza atmayacağını açıklamasının ardından bir grup Beşiktaş taraftarı, Sergen Yalçın'ın evinin önünde başarılı teknik adam için tezahüratlar yapmıştı.

Sonrasında ise bir taraftarın Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ile yaptığı telefon görüşmesinin detayları sosyal medyaya yer buldu.

Neler söylendi?

Sabah Spor 'un paylaşımında taraftar, Ahmet Nur Çebi'ye: "Takımın başarısını Sergen Hoca getirdi. İmzaların atılması lazım başkanım. 32 gündür bekliyoruz." dedi.

Beşiktaş taraftarı ile Ahmet Nur Çebi'nin konuşması 👇🏻



🗣 Taraftar: Takımın başarısını Sergen Hoca getirdi. İmzaların atılması lazım başkanım.



🗣 Ahmet Nur Çebi: Gidin söyleyin ona imzayı atsın. Sözleşme önünde yavrucum, imzalasın.



📎 @sabahspor1 pic.twitter.com/hYInybv9rp — Goal Türkiye (@GoalTurkiye) June 22, 2021

Ahmet Nur Çebi ise buna şöyle cevap verdi: "Gidin söyleyin ona imzayı atsın. Sözleşme önünde, imzalasın."

Devamında ise taraftar, "Sözleşmeyi imzalamasının nedeni nedir? Maddi sorunlar mı?" şeklinde bir soru yöneltti. Çebi, bu soruya ise "Bu soruyu ona sorun." diye cevap verdi.

Rıdvan Dilmen neler demişti?

Sergen Yalçın'la yaptığı görüşmenin detaylarını sosyal medyadan paylaşan spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Sergen Ylaçın'ın Beşiktaş'taki geleceğine dair şu açıklamalarda bulunmuştu:

"Süreç uzadıkça her gün daha fazla üzülüyordu! Biraz önce görüştüğümde, 'Yazabilirsin hocam' dedi.

'Kimseyi kırıp, dökmeden, başta yönetim ve taraftarımızı da asla üzmek istemem ama dönüşü yok artık bu sürecin ve çalışmayacağım' dedi.

Sergen Yalçın'ın Beşiktaş karnesi

Yalçın, 2019-2020 seonunda Abdullah Avcı ile yolların ayrılmasının ardından siyah-beyazlıların başına getirilmiş ve o sezonu 3. sırada tamamlamıştı.

Geride bıraktığımız 2020-21 sezonunda ise Sergen Yalçın, Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşmasının yanı sıra Türkiye Kupası'nı da kazanmıştı.

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