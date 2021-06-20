Şenol Güneş, A Milli Takım'da bir ilki yaşadı

Türkiye, Şenol Güneş yönetiminde ilk kez üç maç üst üste sahadan mağlup ayrılan taraf oldu.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na puansız olarak veda eden A Milli Takım tarihe geçen olumsuz istatistiklere de imza attı.

Opta verilerine göre; kırmızı - beyazlılar, Avrupa Futbol Şampiyonası tarihinde sekiz gol ile en fazla gol yediği ve -7 ile en düşük gol averajında kaldığı grup aşamasını oynadı.

A Milli Takım, İtalya'ya 3-0, Galler'e 2-0 ve İsviçre'ye de 3-1 mağlup olarak toplamda kalesinde gördüğü sekiz gole karşılık rakip kaleye bir gol atabildi.

Danimarka ve Türkiye

1996 yılında tarihimizde ilk katıldığımız Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ardından Euro 2020'ye de puansız veda ettik. Bu istatistiğe sahip tarihte iki takım var.

Diğeri de 1988 ve 2000 yıllarında düzenlenen Avrupa Şampiyonaları'nda puan alamayan Danimarka.

Şenol Güneş ile bir ilk yaşandı

İkinci kez A Milli Takım Teknik Direktörü olan Şenol Güneş, ay - yıldızlıların başında ilk kez üç maç üst üste sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Avrupa Şampiyonası öncesi düzenlenen grup maçlardına son dünya şampiyonu Fransa'yı iç sahada 2-0 yenerken deplasmanda ise 1-1 berabere kalmasının ardından bu istatistik dikkatlerden kaçmadı.

Avrupa Futbol Şampiyonası'na veda eden Türkiye'nin önündeki ilk büyük turnuva Katar'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası.